Полковник Литовкин объяснил туманную цель НАТО на учениях под Львовом

Soha: проект российского самолета-невидимки ПАК ДА вызвал недоумение в Штатах
Проект России по разработке новейшего бомбардировщика ПАК ДА вызвал полнейшее недоумение со стороны военного...Подробнее
Полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о международных учениях НАТО Rapid Trident-2021, которые начались на военной базе в Украине.
Маневры НАТО проходят на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. В них участвуют около шести тысяч военных из 15 стран. Цель маневров — подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.
Параллельно маневры инициировало командование Черноморского флота России. В этих учениях задействованы порядка 20 кораблей и судов обеспечения. Экипажи кораблей выполнят артиллерийские стрельбы, а также ракетные пуски в составе разнородных тактических групп.
«Учения НАТО и России стартовали в один день — 20 сентября, но никакого отношение друг к другу они не имеют», — подчеркнул военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.
По его словам, российские моряки сдают экзамены после летней подготовки, а Североатлантический альянс выполняет ежегодные финансовые обязательства.
«Эти учения проходят под Львовом в центре подготовки и переподготовки войск НАТО. Никакой угрозы для Крыма или Черноморского флота они не представляют. Это традиционные ежегодные учения», — пояснил Литовкин.
История Альянса ведет отсчет с 1949 года. Пятый пункт устава Альянса гласит, что при нападении на одного из членов объединения, эти действия рассматриваются как агрессия против всего Альянса. С тех пор он был применен лишь однажды.
«Этой одной страной стали США в сентябре 2001 года. Тогда блок НАТО применил эту формулировку. В случаях, когда другие страны обращались к союзникам за подобной помощью, им всегда выражали озабоченность, поддержку и сочувствие. Так было, когда в Испании взорвали железнодорожный вокзал, когда во Франции расстреливали редакцию сатирического журнала, когда в Брюсселе в полутора километрах от штаб-квартиры НАТО взорвали аэропорт», — напомнил Литовкин.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Проект России по разработке новейшего бомбардировщика ПАК ДА вызвал полнейшее недоумение со стороны военного...Подробнее
Иран может атаковать Азербайджан уже в течение ближайших суток. Такое предположение высказали авторы интернет-ресурса...Подробнее
Российский лидер движения «Суть времени» и политолог Сергей Кургинян в ходе собственного авторского проекта «Смысл...Подробнее
Почти год минул с момента окончания Второй Карабахской войны, но СМИ продолжают «разбирать» обстоятельства, при которых...Подробнее
Иран может потопить американский авианосец потратив на это лишь 25 тыс. долларов. National Interest вспоминает события,...Подробнее
Британский финансовый гуру Алан Стил, являвшийся противником вакцин от ковида, скончался от ковида 15 сентября после...Подробнее
Еще одна страна приобрела у России РЛС «Каста-2Е2». Информации о том, какая именно это страна официальные источники не...Подробнее
Точечные вспышки инфекционного штамма RSV были зафиксированы в США, Канаде, Франции, Японии и Великобритании....Подробнее
Гарантированную выплату в размере 10 тыс. рублей для всех россиян предлагают ввести в Госдуме и Совфеде. PRIMPRESS...Подробнее
Кабинет Министров Украины одобрил стратегию информационной безопасности, которая вполне может быть воплощена в жизнь....Подробнее
Комментировать