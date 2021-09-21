Полковник Литовкин объяснил туманную цель НАТО на учениях под Львовом

21-09-2021, 21:44

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Полковник Литовкин объяснил туманную цель НАТО на учениях под Львовом

Полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о международных учениях НАТО Rapid Trident-2021, которые начались на военной базе в Украине.

Маневры НАТО проходят на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. В них участвуют около шести тысяч военных из 15 стран. Цель маневров — подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.

Параллельно маневры инициировало командование Черноморского флота России. В этих учениях задействованы порядка 20 кораблей и судов обеспечения. Экипажи кораблей выполнят артиллерийские стрельбы, а также ракетные пуски в составе разнородных тактических групп.

«Учения НАТО и России стартовали в один день — 20 сентября, но никакого отношение друг к другу они не имеют», — подчеркнул военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин. 

По его словам, российские моряки сдают экзамены после летней подготовки, а Североатлантический альянс выполняет ежегодные финансовые обязательства.

«Эти учения проходят под Львовом в центре подготовки и переподготовки войск НАТО. Никакой угрозы для Крыма или Черноморского флота они не представляют. Это традиционные ежегодные учения», — пояснил Литовкин.

История Альянса ведет отсчет с 1949 года. Пятый пункт устава Альянса гласит, что при нападении на одного из членов объединения, эти действия рассматриваются как агрессия против всего Альянса. С тех пор он был применен лишь однажды.

«Этой одной страной стали США в сентябре 2001 года. Тогда блок НАТО применил эту формулировку. В случаях, когда другие страны обращались к союзникам за подобной помощью, им всегда выражали озабоченность, поддержку и сочувствие. Так было, когда в Испании взорвали железнодорожный вокзал, когда во Франции расстреливали редакцию сатирического журнала, когда в Брюсселе в полутора километрах от штаб-квартиры НАТО взорвали аэропорт», — напомнил Литовкин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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