Турцию могут снова закрыть для россиян из-за ее позиции по выборам в Крыму

Россия может закрыть для своих граждан курорты Турции из-за политической позиции Анкары по Крыму. Как заявили в МИД Турции, Анкара отказывается признать юридическую силу российских выборов в Госдуму, проведенных в Крыму. Турция заявила, что продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и «не признает незаконную аннексию Крыма».

Аналитики считают, что позиция Турции обусловлена проведением «новой османской геополитики», в которой России отведена роль исторического врага. Специалисты полагают, что отдых в Турции для россиян будет дорожать, а также ужесточатся въездные требования.

Кроме позиции о принадлежности Крымского полуострова Турция продолжает «выдавливать» Россию из постсоветских стран Азии и Закавказья. Эксперты не исключают, что в отместку Москва может использовать самый верный способ давления на политику турецкого президента Эрдогана - российский турпоток, пишет TopDayNews.

Вероятно, подобный ответ будет очень весомым, и хоть нынешний туристический сезон приближается к концу, новый может и не наступить. Весной и в начале лета нынешнего года Турцию уже закрывали из-за роста заражения коронавирусом в этой стране. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что турецкий демарш не останется без ответа.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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