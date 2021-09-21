Неизвестная страна купила одну из самых надежных российских РЛС, способную бороться даже с F-35

Еще одна страна приобрела у России РЛС «Каста-2Е2». Информации о том, какая именно это страна официальные источники не предоставляют, передает Аvia.pro .

РЛС «Каста-2Е2» считается одной из самых эффективных в мире. Эту радиолокационную систему, предполагают аналитики, могла приобрести одна из стран Ближнего Востока, либо государство из Африки. То, что РЛС «Каста-2Е2» уедет на Ближний Восток или Африку, отмечают эксперты, указывает ее окрас. Но какая именно страна приобрела ее, не сообщается.

Известно, что купить РЛС «Каста-2Е2» планировали Иран, Ливия и ОАЭ. Возможно наконец-то какое-то из этих государств получит эту радиолокационную систему. Но не исключено, что РЛС «Каста-2Е2» уедет в Сирию, и будет установлена на границе этой страны рядом с Израилем и Иорданом, чтобы следить за израильской авиацией.

В частности, РЛС «Каста-2Е2» могут развернуть в провинции Дараа, и это серьезно ограничит возможности израильских ВВС.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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