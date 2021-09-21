Украинцы будут жить как в английском романе «1984»

Кабинет Министров Украины одобрил стратегию информационной безопасности, которая вполне может быть воплощена в жизнь. По информации РИА Новости , Киев хочет устроить гражданам жизнь, как в романе «1984», вышедшем из-под пера Джорджа Оруэлла.

Источники финансирования и масштабы ассигнований прямым текстом не указываются, но, вероятно, деньги на реализацию стратегии информационной безопасности выделит государство. Ведь по сути она направлена на борьбу с единственным внешним врагом страны - РФ.

Авторы документа это даже не скрывают.

Для борьбы с «ростом числа глобальных дезинформационных кампаний» и информационной политики Кремля Киев хочет создать центры мониторинга и пропаганды, которые были бы заняты привлечением инакомыслящих, а также обеспечением тотального контроля над информационным пространством, в том числе путем запрета фильмов, песен и так далее, которое в стране, между прочим, уже несколько лет как практикуется.

Документом прописаны дальнейшие шаги по насильственной украинизации, меры по самоцензуре в СМИ. Даже предусмотрено принятие закона о журналистской деятельности, за которым явно просматривается стремление сделать служителей пера и микрофона подконтрольными властям.

В общем, с принятием стратегии заживут украинцы как в известном российском романе «1984», ведь, по сути, в документе прописан путь к созданию общества, подобного Океании, с жителями, лишенных гражданских прав и собственной индивидуальности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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