NI: «Иран покажет русским, как за $25 тысяч потопить авианосец США»

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Иран может потопить американский авианосец потратив на это лишь 25 тыс. долларов.
National Interest вспоминает события, которые произошли шесть лет назад, пишет Свободная Пресса. Тогда при проходе через Ормузский пролив авианосца «Гарри Трумэн» недалеко от него произошла стрельба. В США действия Корпуса Стражей исламской революции (КСИР) осудили, но серьезного обострения не было.
Сейчас для КСИР, отмечают аналитики, идеальным местом атаки на вражеские суда является Ормузский пролив. Но ракеты, которыми обладает Иран, вряд ли потопят авианосец, хотя и могут ему серьезно навредить.
Чтобы уничтожить большое судно придется использовать боевой драйвер. Он установит всплываемые подводные боеприпасы. Цена одного такого убийцы авианосцев, который установит боеприпасы по курсу авианосной ударной группы лишь 25 тыс. долларов. Но вряд ли американские военные стянут сразу все свои корабли в Ормузский пролив, да и вообще, учитывая нынешнюю ситуацию в регионе, они и один авианосец туда не отправят. Но даже атака на одно американское судно может заставить Вашингтон сесть за стол переговоров с Ираном.
Теоретически Тегеран обладает такими возможностями, и в случае, если США просчитаются, вполне может уничтожить американский авианосец, чтобы вынудить Вашингтон пойти на уступки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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