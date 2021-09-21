Создание союза AUKUS приближает холодную войну между Китаем и США

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш выступил с заявлением:
«Противоречия между США и Китаем опасны для мира».
По его словам, на сегодняшний день отношения между этими странами характеризуются полным отсутствием контактов. Вероятно, что Пекин почувствовал силу и ждет от Вашингтона равноправного отношения. И пока Белый дом не начнет вести диалог без постоянных угроз, санкций и упреков в нарушении прав человека, КНР не согласится на переговоры.
Кроме того, ООН настораживает создание оборонного альянса США, Австралии и Великобритании (AUKUS), которое было подписано 16 сентября нынешнего года.
Этот союз опасен тем, что в перспективе открывает возможную гонку ядерных вооружений в Индо-Тихоокеанском регионе.
США постепенно обкладывает Китай блоковыми союзами, осложняя тем самым и без того сложные отношения. Вашингтон, судя по всему, хочет взять КНР в некое кольцо из стран, чтобы получить определенные преимущества.
Пекин внимательно следит за шагами администрации американского президента Джозефа Байдена и дальнейшее развитие событий зависит от ответной реакции Китая.
Грозовые тучи на горизонте американо-китайских отношений, в состоянии раскрутить маховик новой холодной войны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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