Турецкий профессор: Поражение Армении в войне в Карабахе негативно отразилось на имидже российского оружия

Сегодня, 17:29

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Турецкий профессор: Поражение Армении в войне в Карабахе негативно отразилось на имидже российского оружия

Несмотря на то, что армяно-азербайджанская война в Нагорном Карабахе закончилась, Баку и Анкара активно занимаются повышением боеспособности своих армий и время от времени проводят совместные маневры. Своими действиями они сигнализируют Армении и поддерживающим ее государствам о превосходстве тюркского тандема в регионе. 

Тимуджин Кодаман, профессор турецкого университета Сулеймана Демиреля считает, что Ереван впал в зависимость от Москвы после своего поражения в 44-дневной войне. В отличие от Армении, Азербайджан диверсифицировал свои военные закупки, сотрудничая с Турцией и Израилем, пишет topwar.ru.

Как отметил турецкий профессор, теперь армянский премьер Никол Пашинян, пытаясь остаться у власти после поражения в Нагорном Карабахе, держит в политике баланс между Россией и Западом. Кроме того, Кодаман заметил, что поражение Армении негативным образом отразилось на имидже российского оружия. 

Судя по высказываниям профессора, можно считать, что непригодное российское оружие должно было так же плохо проявить себя и в Сирии. Однако известно, что оно успешно используются и сирийцами, и россиянами. Очевидно, дело не в оружии, а в боеспособности тех, кто его применяет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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