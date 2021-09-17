National Interest: РФ и Китай близки к созданию военного союза против США

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Россия и Китай, как никогда, близки к созданию военного союза против США. Особенно в свете последних событий, когда Вашингтон и Лондон вместе с Австралией создали новый Альянс, а силы НАТО ушли из Афганистана.
В последнее время военное сотрудничество России и Китая стало более тесным, пишет The National Interest. Американский журнал обращает внимание на недавние совместные маневры стран «Запад/Взаимодействие - 2021», которые прошли в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе КНР. В учениях были задействованы порядка 10 тысяч военных.
Хотя Россия и Китай в военной сфере взаимодействуют уже не первый год, отмечает обозреватель Дженна Байтер, но в этом году российские военнослужащие на маневрах Поднебесной пользовались техникой НОАК, в том числе БМП и боевыми машинами десанта.
Это, как полагают в США, указывает на еще большее сближение стран с наметившейся возможностью заключения военного союза.
В основе тесных связей Москвы и Пекина - прагматизм. Красной линией проходит антиамериканская риторика. В то же время Китай не собирается ввязываться в конфликт с Украиной, точно так же как Россия стоит в стороне вокруг ситуации с Тайванем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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