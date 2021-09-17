Страны НАТО установили недельный рекорд по провокациям у границ России

В интернет-изданиях появился материал о том, что Североатлантический альянс побил недельный рекорд по провокациям у российских рубежей. В частности, Avia.pro сообщает, что за последнюю неделю у границ России появились 83 иностранных самолета-разведчика и беспилотника-шпиона. Но российской боевой авиации приходилось подниматься в воздух лишь один раз. Другими словами, опасных инцидентов удалось избежать. Такие действия НАТО являются неприемлемыми и Москва, вероятно, ответит симметрично, когда НАТО и Украина будут проводить учения в Черном море, пишет avia.pro .

Как отмечают аналитики, рост количества «провокационных» полетов вызван проводившимися российско-белорусскими учениями «Запад-2021».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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