Страны НАТО установили недельный рекорд по провокациям у границ России

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В интернет-изданиях появился материал о том, что Североатлантический альянс побил недельный рекорд по провокациям у российских рубежей. В частности, Avia.pro сообщает, что за последнюю неделю у границ России появились 83 иностранных самолета-разведчика и беспилотника-шпиона. Но российской боевой авиации приходилось подниматься в воздух лишь один раз. Другими словами, опасных инцидентов удалось избежать. Такие действия НАТО являются неприемлемыми и Москва, вероятно, ответит симметрично, когда НАТО и Украина будут проводить учения в Черном море, пишет avia.pro.
Как отмечают аналитики, рост количества «провокационных» полетов вызван проводившимися российско-белорусскими учениями «Запад-2021».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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