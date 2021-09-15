Политолог Александр Рар допустил выход Франции из НАТО

Polityka: армия Польши окажется в «котле» после брестского маневра РФ
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Немецкий политолог Александр Рар допускает выход Франции из НАТО. По его словам, страна, которая непременно понесет политические и экономические потери, может «расколоть» Альянс, пишет «Взгляд».
Рар напомнил, что именно из-за срыва многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, которая пошла на альтернативную сделку с США, Франция отказалась от совместного со Штатами празднования 240-летия Чесапикского сражения - и сделала это в знак протеста.
По мнению политолога, дело скорее в экономической составляющей. Франция тоже продает оружие и привыкла на этом зарабатывать, но Штаты вторглись в сферу ее интересов. И сейчас она способна развалить НАТО.
Вашингтон ведет политику сдерживания Пекина и начинает вооружать соседей Китая. В Европе это многим не нравится, но приходится мириться. Уязвленная Франция может покинуть Альянс, если Вашингтон продолжит оказывать давление на страны Европы по китайскому вопросу.
«Поэтому теперь Париж может расколоть НАТО. Президент Макрон остается большим критиком альянса, поскольку считает, что альянс должен защищать Европу, а не решать внешнеполитические проблемы США», – резюмировал Рар.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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