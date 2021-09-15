Политолог Александр Рар допустил выход Франции из НАТО

Сегодня, 14:59

0

Image 16+
Политолог Александр Рар допустил выход Франции из НАТО

Немецкий политолог Александр Рар допускает выход Франции из НАТО. По его словам, страна, которая непременно понесет политические и экономические потери, может «расколоть» Альянс, пишет «Взгляд».

Рар напомнил, что именно из-за срыва многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, которая пошла на альтернативную сделку с США, Франция отказалась от совместного со Штатами празднования 240-летия Чесапикского сражения - и сделала это в знак протеста.

По мнению политолога, дело скорее в экономической составляющей. Франция тоже продает оружие и привыкла на этом зарабатывать, но Штаты вторглись в сферу ее интересов. И сейчас она способна развалить НАТО.

Вашингтон ведет политику сдерживания Пекина и начинает вооружать соседей Китая. В Европе это многим не нравится, но приходится мириться. Уязвленная Франция может покинуть Альянс, если Вашингтон продолжит оказывать давление на страны Европы по китайскому вопросу.

«Поэтому теперь Париж может расколоть НАТО. Президент Макрон остается большим критиком альянса, поскольку считает, что альянс должен защищать Европу, а не решать внешнеполитические проблемы США», – резюмировал Рар.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Политолог Александр Рар допустил выход Франции из НАТО

Сегодня, 14:59

В НАТО опасаются маневра России с истребителями Су-30СМ у западных границ

Сегодня, 11:54

Эксперт: Если российская ядерная триада отработает по территории противника, все элементы его инфраструктуры прекратят существование

Вчера, 22:59

Журнал Forbes рекомендовал Вашингтону сменить тактику борьбы с российским газом в Европе

15-09-2021, 17:14

В США ужаснулись российскому комплексу ТОС-2 «Тосочка», способному уничтожить танковый батальон менее чем за 10 секунд

15-09-2021, 09:59

Анатолий Вассерман предрек США госпереворот

14-09-2021, 18:29

Военный эксперт Коротченко объяснил, почему НАТО выгодно нагнетать панику вокруг учений «Запад-2021»

14-09-2021, 13:59

Армия Украины может попытаться атаковать российские силы в Крыму турецкими дронами Bayraktar TB2

12-09-2021, 19:49

«За 3 дня дойдут до Парижа»: Иностранцев напугали российско-белорусские учения

11-09-2021, 14:34

NetEase: переброска китайских военных в Россию стала сенсацией на Западе и для НАТО

11-09-2021, 13:59

Вассерман рассказал, кто может организовать теракт в США в 20-ю годовщину 9/11

11-09-2021, 11:59

Бывший глава СНБО Украины Александр Турчинов спрогнозировал начало войны с РФ

10-09-2021, 23:44

“Родине” отказали в Петербурге агитировать на выборы в Госдуму

10-09-2021, 17:14

«Сражаться под знаменем НАТО»: в Швеции нашли ответ на «угрозу из России»

7-09-2021, 15:09

Daily Express: Путин введет нормирование потребления газа для Великобритании

7-09-2021, 14:04

Sohu: Поляки ошиблись с пророчеством о России и крахе ее ВКС

6-09-2021, 17:39

Breaking Defense: военное сотрудничество России и Саудовской Аравии опасно для США

6-09-2021, 13:09

Чубайс рассказал, как повысить пенсии и зарплаты в стране

5-09-2021, 18:49

Страны НАТО опасаются провокаций «заблудившихся войск» Белоруссии

4-09-2021, 09:09

Погребинский заявил об успехе Зеленского над Россией на встрече с Байденом

2-09-2021, 16:49

Комментировать

  • О Францию, США, Англия и Австралия вытерли ноги. Но Франция управляется и зависит от НАТО и США. Поэтому станут терпилами в НАТО.
Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Polityka: армия Польши окажется в «котле» после брестского маневра РФ

Polityka: армия Польши окажется в «котле» после брестского маневра РФ

14-09-2021, 20:14

0

Польская армия подвергает себя огромному риску. Все войско Польши может легко попасть в «котел», если власти страны...

Подробнее
Журнал Forbes рекомендовал Вашингтону сменить тактику борьбы с российским газом в Европе

Журнал Forbes рекомендовал Вашингтону сменить тактику борьбы с российским газом в Европе

15-09-2021, 17:14

0

Американский журналист Кен Сильверстайн считает, что США стоит сменить тактику борьбы с российским газом в Европе. Как...

Подробнее
Поддерживаемые Израилем боевики пытались атаковать военных РФ в провинции Дараа

Поддерживаемые Израилем боевики пытались атаковать военных РФ в провинции Дараа

14-09-2021, 21:44

0

Как стало известно порталу Avia.pro, на юго-западе Сирии на российских военных совершили покушение произраильские...

Подробнее
Денежная надбавка ждет российских пенсионеров с 1 октября 2021 года

Денежная надбавка ждет российских пенсионеров с 1 октября 2021 года

14-09-2021, 21:39

0

Ранее уже сообщалось, что накануне Дня пожилого человека, отмечаемого в России 1 октября, пенсионеры-соотечественники...

Подробнее
Эксперты РАНХиГС усомнились, что России удастся достичь коллективного COVID-иммунитета в этом году

Эксперты РАНХиГС усомнились, что России удастся достичь коллективного COVID-иммунитета в этом году

15-09-2021, 11:54

0

Эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) считают, что по причине скептического отношения...

Подробнее
В США ужаснулись российскому комплексу ТОС-2 «Тосочка», способному уничтожить танковый батальон менее чем за 10 секунд

В США ужаснулись российскому комплексу ТОС-2 «Тосочка», способному уничтожить танковый батальон менее чем за 10 секунд

15-09-2021, 09:59

0

Российский огнеметный комплекс ТОС-2 «Тосочка» навел страха на американцев. Военные США напуганы возможностями этой...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Эксперты рассказали, как и почему вакцинированные заболевают ковидом

Эксперты рассказали, как и почему вакцинированные заболевают ковидом

Вчера, 23:09

0

На сегодняшний день в Татарстане от коронавируса привиты 905 687 жителей республики. Как рассказала главный внештатный...

Подробнее
ПФР напомнил об изменениях для части пенсионеров в 2022 году

ПФР напомнил об изменениях для части пенсионеров в 2022 году

15-09-2021, 11:59

0

Специалисты Пенсионного фонда России сообщили об изменении выплат для пенсионеров-селян, которые меняют место...

Подробнее
Ученые усомнились в необходимости повторной вакцинации от коронавируса

Ученые усомнились в необходимости повторной вакцинации от коронавируса

15-09-2021, 08:49

0

Группа специалистов из США, Великобритании, Швейцарии, Франции и других стран разместила в медицинском журнале The...

Подробнее
В ходе учений на Дальнем Востоке российская боевая авиация уничтожила силы условного противника

В ходе учений на Дальнем Востоке российская боевая авиация уничтожила силы условного противника

15-09-2021, 20:39

0

В Забайкальском крае состоялись летно-тактическое учения, в рамках которых самолеты истребительной, бомбардировочной и...

Подробнее