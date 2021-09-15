В НАТО опасаются маневра России с истребителями Су-30СМ у западных границ

В рамках широкомасштабных военных учений «Запад-2021», которые завершились 16 сентября, в Белоруссию были доставлены тяжелые истребители Су-30СМ ВКС России. Западные эксперты предполагают, что российские истребители останутся возле западной границы и после окончания учений. Более того, представители НАТО считают, что учения являются поводом для того, чтобы оставить истребители ВКС РФ в Белоруссии.

Отметим, что адаптированные под требования российских ВВС Су-30СМ - одни из самых современных истребителей в мире, которые по огневой мощи и маневренности превосходят большинство натовских аналогов.

Самолет Су-30СМ, который способен применять современное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением, пишет avia.pro .

Минск заявил о желании получить от России несколько истребителей в качестве союзной поддержки. В НАТО полагают, что речь идет о Су-30СМ, принимавших участие в учениях «Запад-2021». Не исключено, что многоцелевые истребители могут остаться на территории Белоруссии на неопределенный срок.

В НАТО считают, что Россия способна на такой маневр, тем более, что иного шанса усилить свою обороноспособность у Белоруссии нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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