Эксперт: Если российская ядерная триада отработает по территории противника, все элементы его инфраструктуры прекратят существование

Военный аналитик Алексей Леонков рассказал о состоянии стратегических арсеналов стран-членов «Ядерного клуба». Также он оценил уровень развития ядерных триад России, США и Китая.

Отвечая на вопрос о том, отстают ли США в ядерном вооружении от России, эксперт отметил, что у американцев 336 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Трайдент II, 450 МБР Минитмен III. США также разрабатывают крылатые ракеты морского и воздушного базирования, которые способны нести ядерные боеголовки малой мощности.

К слову, ранее американский генерал Хайтон заявил о плачевном состоянии ядерного арсенала США. Говоря о подводном стратегическом флоте США, Леонков упомянул устаревшие ракеты Трайдент II, которые размещены на 14 стратегических атомных подводных лодках.

Американцы приняли программу перевооружения боеприпасов на модернизированные МБРПЛ Трайдент II (Д5), но она сейчас буксует. Эксперт также сказал, что подлодки «Коламбия» войдут в боевой состав ВМС США не раньше 2035 года. То есть США не могут делать ставку на обновленный подводный флот, пишет argumenti.ru .

Леонков также сказал, что в США идут работы по созданию другой АПЛ класса «Марлен». Проектом занимается корпорация «Дженерал Дайнэмикс». Есть информация, что субмарины станут носителями стратегического ядерного оружия.

В России пока есть на вооружении ВМФ Р-29 «Синева», которую размещают на некоторых стратегических АПЛ. Ее заменит ракета Р-30 «Булава-М», которая доработана с использованием современных технологий. Оценивая ядерный потенциал России, эксперт заметил, что если ядерная триада РФ отработает по территории противника, то все важные элементы инфраструктуры врага прекратят существование.

Основу британских ядерных сил представляют ракеты морского базирования «Трайдент» II, которые несут 4 атомные субмарины класса «Венгард». По сути, ядерный арсенал Великобритании серьезным не назовешь, заявил эксперт. Стоит учесть, что ядерные силы Парижа и Лондона находятся под американским командованием.

Ядерный потенциал Франции - это четыре АПЛ класса «Le Triomphant». Сегодня американский подводный флот находится в стадии перевооружения, поэтому ядерный потенциал Франции и Британии прикрывает программу модернизации. В случае возникновения конфликта стратегические АПЛ этих стран выступят как часть морской компоненты ядерной триады, считает Леонков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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