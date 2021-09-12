Журнал Forbes рекомендовал Вашингтону сменить тактику борьбы с российским газом в Европе

Американский журналист Кен Сильверстайн считает, что США стоит сменить тактику борьбы с российским газом в Европе. Как отмечает обозреватель издания Forbes, трубопровод «Северный поток — 2», по которому российский газ будет поставляться напрямую в Германию, построен.

Строительство газопровода сопровождалось экономическим и политическим давлением в отношении инициаторов проекта, но его удалось довести до завершения.

Сильверстайн считает, если Вашингтон хочет навязать Москве газовую конкуренцию, но ему стоит решиться на серьезные перемены. Как пишет журналист, противники этого проекта в США уверяли, что он поставит Европу в зависимость от российского природного газа. Но этот шум исходит от американских компаний, пытающихся продавать больше сжиженного природного газа (СПГ) европейцам.

США обладают большими залежами природного газа. С 2017 года они являются нетто-экспортером СПГ. В стране намечено строительство дюжины новых экспортных терминалов СПГ. Этот газ поставляется на рынки Великобритании, Испании и Франции, а Германия должна была стать крупнейшим импортером американских энергоносителей.

Но этим планам не суждено было реализоваться, так как уже построен «Северный поток — 2». Сейчас доля российского топлива на европейском газовом рынке составляет 39 %, а показатели американского СПГ равны 3,5 %. Ожидается, что с введением в строй «Северного потока — 2» доля российского газа в Европе только увеличится. Германия поддерживает «Северный поток — 2» из экономических соображений. Трубопровод является источником газа, стоимость которого на 40 % ниже спотовых цен на СПГ. Завершение строительства «Северного потока — 2» позволяет России оградить себя от проблем, связанных с транзитом газа через Украину и Польшу, и получить экономические рычаги в Европе.

Это может усилить напряженность в отношениях между США и Россией и привести к изменениям на геополитической шахматной доске. Речь идет о том, что сложившаяся ситуация может еще больше сблизить Украину с Западом, пишет politros.com .

Сильверстайн считает, что США необходимо отказаться от политических угроз в адрес Москвы. Вместо этого необходимо создать такие условия, при которых американский СПГ будет конкурентоспособен за счет экономических механизмов. Пустые угрозы и торговые барьеры ни к чему не приведут, отмечает журналист.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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