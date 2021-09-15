В США ужаснулись российскому комплексу ТОС-2 «Тосочка», способному уничтожить танковый батальон менее чем за 10 секунд

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Российский огнеметный комплекс ТОС-2 «Тосочка» навел страха на американцев.
Военные США напуганы возможностями этой огнеметной системы, которая может моментально уничтожить целый танковый батальон, пишет Аvia.pro.
Как известно, в наземных операциях Пентагон делает ставку на бронетанковые войска. Но новейшее российское вооружение способно одним ударом разбить крупнейшие силы. Для ТОС-2 «Тосочка» достаточно менее 10 секунд, чтобы был уничтожен танковый батальон.
ТОС-2 отличается от предшественников тем, что устанавливается на колесное шасси грузовика «Урал» с повышенной грузоподъемностью и проходимостью. ТОС-2 может быть версией 21-го века с увеличенной дальностью запуска ракет.
Важной особенностью ТОС-2 является то, что она оснащена автоматизированными системами прицеливания, стрельбы и управления огнем. Она имеет собственную систему радиоэлектронной борьбы против высокоточного оружия.
Американский обозреватель Питер Сучиу на страницах The National Interest пишет о том, что ТОС-2 может наносить удар на расстоянии до 6 километров, уничтожая объекты на площади от 40 до 60 тыс. квадратных метров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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