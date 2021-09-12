Анатолий Вассерман предрек США госпереворот

Вчера, 18:29

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Анатолий Вассерман предрек США госпереворот

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, который часто комментирует происходящие в мире события и дает им свою оценку, высказал мнение, что США не решатся на прямой военный конфликт с другими странами и ограничатся  мелкими пакостями.

Журналист прокомментировал заявление экс-главнокомандующего НАТО в Европе Джеймса Ставридиса о гибели западной части мира из-за конфликта США с Китаем и Россией, пишет riafan.ru.

Вассерман, отметил, что верит в искренность опасений Ставридиса. Он также предрек США госпереворот, который устроят военные. По его мнению, это может случиться при попытке развязать ядерную войну против России и Китая. Публицист пояснил, что  если в Белом доме отдадут приказ о начале войны, то выполнять его никто не станет, так как сейчас в США достаточно здравомыслящих людей. 

Ранее Вассерман высказал мнение, что если США решат развязать войну против России, то могут столкнуться с цунами, спровоцированным подводными аппаратами «Посейдон».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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