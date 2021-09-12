Анатолий Вассерман предрек США госпереворот

Sohu: Американцы хотели надавить на Китай, но нарвались на неожиданную реакцию России
Пытаясь надавить на Китай, американцы отправили свой авианосец USS Carl Vinson из Санд-Диего в Тихий океан. В Sohu...Подробнее
Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, который часто комментирует происходящие в мире события и дает им свою оценку, высказал мнение, что США не решатся на прямой военный конфликт с другими странами и ограничатся мелкими пакостями.
Журналист прокомментировал заявление экс-главнокомандующего НАТО в Европе Джеймса Ставридиса о гибели западной части мира из-за конфликта США с Китаем и Россией, пишет riafan.ru.
Вассерман, отметил, что верит в искренность опасений Ставридиса. Он также предрек США госпереворот, который устроят военные. По его мнению, это может случиться при попытке развязать ядерную войну против России и Китая. Публицист пояснил, что если в Белом доме отдадут приказ о начале войны, то выполнять его никто не станет, так как сейчас в США достаточно здравомыслящих людей.
Ранее Вассерман высказал мнение, что если США решат развязать войну против России, то могут столкнуться с цунами, спровоцированным подводными аппаратами «Посейдон».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Пытаясь надавить на Китай, американцы отправили свой авианосец USS Carl Vinson из Санд-Диего в Тихий океан. В Sohu...Подробнее
Новый социальный бонус от государства будет предоставлен российским пенсионерам, которым исполнилось 65 лет и выше —...Подробнее
Экс-участник элитного военного подразделения США «Морские котики» Роберт О’Нил сообщил о самой большой опасности,...Подробнее
Специалисты Пенсионного фонда России сообщили о возможности получения ежемесячного пособия в размере 11 303 рублей —...Подробнее
В Турции отдых дешевле тура по России, и, к тому же, сервис выше, о чем уже не раз говорили туристы. Эксперты...Подробнее
Украинские военные атаковали одну из крупнейших нефтехранилищ вблизи Донецка. Аvia.pro сообщает, что удар...Подробнее
На фоне появившихся в прессе сообщений о недавно закупленных Киевом у Анкары ударных беспилотников Bayraktar TB2 в...Подробнее
Военный эксперт Борис Рожин объяснил, что США никогда не были заинтересованы в защите Афганистана и свержении режима...Подробнее
Журналист Игорь Коротченко прокомментировал панические настроения в США и Европе из-за учений «Запад-2021». Он заявил,...Подробнее
Полчища тараканов заметил и жители Совхозной улицы в Москве. Большое количество прусаков, вылезающих из люков,...Подробнее
Комментировать