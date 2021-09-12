Военный эксперт Коротченко объяснил, почему НАТО выгодно нагнетать панику вокруг учений «Запад-2021»

Журналист Игорь Коротченко прокомментировал панические настроения в США и Европе из-за учений «Запад-2021».

Он заявил, что риски российского вторжения несколько преувеличены, тем не менее, в западных СМИ от этой риторики отказываться не намерены, передает Пятый канал .

Сейчас задача руководства НАТО – выставить Россию главным агрессором в мире. И учения «Запад-2021», которые Россия проводит совместно с Белоруссией стали прекрасным поводом для этого. С реальным отношением зарубежных военных к отработке армией разного рода операций этот «информационный шум» никак не связан, уверен Коротченко.

Силы НАТО, как известно, стали активно следить за учениями «Запад-2021», используя беспилотники. Особо остро отреагировали эти учения в Прибалтике и Польше.

«Я думаю, в НАТО достаточно адекватно воспринимают происходящее на западной границе и понимают, что Россия и Белоруссия отрабатывают сценарий оборонительных операций», - подчеркнул Коротченко.

Он добавил, что любые маневры на территории РФ сразу становятся поводом для нагнетания страха и обвинения в агрессии. Все это проявления информационной войны, которую ведет Запад против России. Центры киберопераций сил НАТО работают в том числе в Таллине и Риге.

Коротченко напомнил, что на учениях присутствуют западные военные атташе, за ходом учений следит разведка. НАТО, отмечает он, прекрасно понимает масштаб учений, их цели и задачи. Но при этом руководство военного блока предпочитает демонизировать Россию.

Стоит отметить, что учения «Запад-2021» заканчиваются на этой неделе. В ходе этих учений впервые были задействованы роботы «Уран-9» и «Нерехта», а также новейшая БМП с модулем «Эпоха».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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