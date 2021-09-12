Армия Украины может попытаться атаковать российские силы в Крыму турецкими дронами Bayraktar TB2

12-09-2021, 19:49

0

Image 16+
Армия Украины может попытаться атаковать российские силы в Крыму турецкими дронами Bayraktar TB2

На фоне появившихся в прессе сообщений о недавно закупленных Киевом у Анкары ударных беспилотников Bayraktar TB2 в количестве 24 единиц эксперты заговорили о том, что украинская армия может использовать эту технику для атаки Крыма.

«Почти четыре десятка ударных беспилотников уже представляют серьезную опасность, даже несмотря на развертывание в Крыму значительных сил ПВО. В будущем ВСУ могут попытаться атаковать турецкими дронами российские силы, дислоцированные на полуострове», — пишут argumenti.ru.

Журналисты портала Avia.pro напомнили, что в Украине уже есть на вооружении 12 закупленных ранее в Турции дронов. В планах киевских властей ранее отмечалась закупка на протяжении 2021-2022 годов еще четырех комплексов Bayraktar TB2 - в общей сложности 24 аппарата.

Как только стало известно о новом военном приобретении украинцев, глава СНБО Украины Алексей Данилов обратил внимание на то, что ВСУ располагают всем необходимым для потенциального наступления на Крым. Это дало повод военным аналитикам связать турецкие ударные БПЛА и возможную атаку в недалеком будущем Украиной крымского полуострова. Они отмечают, что развернутые в Крыму высокоэффективные российские системы ПВО могут оказаться бессильными против 40 беспилотников, так что наступательная операция Украины может оказаться победоносной. Но наличие на полуострове и другой военной техники России значительно затрудняет точный прогноз подобного противостояния.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Анатолий Вассерман предрек США госпереворот

Вчера, 18:29

Военный эксперт Коротченко объяснил, почему НАТО выгодно нагнетать панику вокруг учений «Запад-2021»

Вчера, 13:59

Армия Украины может попытаться атаковать российские силы в Крыму турецкими дронами Bayraktar TB2

12-09-2021, 19:49

«За 3 дня дойдут до Парижа»: Иностранцев напугали российско-белорусские учения

11-09-2021, 14:34

NetEase: переброска китайских военных в Россию стала сенсацией на Западе и для НАТО

11-09-2021, 13:59

Вассерман рассказал, кто может организовать теракт в США в 20-ю годовщину 9/11

11-09-2021, 11:59

Бывший глава СНБО Украины Александр Турчинов спрогнозировал начало войны с РФ

10-09-2021, 23:44

“Родине” отказали в Петербурге агитировать на выборы в Госдуму

10-09-2021, 17:14

«Сражаться под знаменем НАТО»: в Швеции нашли ответ на «угрозу из России»

7-09-2021, 15:09

Daily Express: Путин введет нормирование потребления газа для Великобритании

7-09-2021, 14:04

Sohu: Поляки ошиблись с пророчеством о России и крахе ее ВКС

6-09-2021, 17:39

Breaking Defense: военное сотрудничество России и Саудовской Аравии опасно для США

6-09-2021, 13:09

Чубайс рассказал, как повысить пенсии и зарплаты в стране

5-09-2021, 18:49

Страны НАТО опасаются провокаций «заблудившихся войск» Белоруссии

4-09-2021, 09:09

Погребинский заявил об успехе Зеленского над Россией на встрече с Байденом

2-09-2021, 16:49

«Дело не в том, что их больше». Военный эксперт о том, с чем столкнутся ДНР/ЛНР, если Киев пойдет в атаку

2-09-2021, 10:54

Эксперт по биооружию Никулин: испытания Японии рассекретили из-за коронавируса

1-09-2021, 10:14

Sohu: РФ и Белоруссия решили бороться с расширением НАТО совместно

31-08-2021, 17:14

Евгений Сатановский предупредил поляков о неприятных последствиях желания начать войну с Россией

31-08-2021, 15:39

Wirtualna Polska: Польша считает безумием маневры ВС РФ на территории Белоруссии

31-08-2021, 15:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Sohu: Американцы хотели надавить на Китай, но нарвались на неожиданную реакцию России

Sohu: Американцы хотели надавить на Китай, но нарвались на неожиданную реакцию России

13-09-2021, 08:09

0

Пытаясь надавить на Китай, американцы отправили свой авианосец USS Carl Vinson из Санд-Диего в Тихий океан. В Sohu...

Подробнее
Около 7 тысяч рублей. Пенсионеры старше 65 лет получат новый подарок

Около 7 тысяч рублей. Пенсионеры старше 65 лет получат новый подарок

12-09-2021, 12:19

0

Новый социальный бонус от государства будет предоставлен российским пенсионерам, которым исполнилось 65 лет и выше —...

Подробнее
Убивший Усаму бен Ладена «морской котик» Роберт О’Нил предупредил о самой большой угрозе США

Убивший Усаму бен Ладена «морской котик» Роберт О’Нил предупредил о самой большой угрозе США

12-09-2021, 16:09

0

Экс-участник элитного военного подразделения США «Морские котики» Роберт О’Нил сообщил о самой большой опасности,...

Подробнее
ПФР сообщил российским гражданам о выплате 11 303 рублей, которую можно получать ежемесячно

ПФР сообщил российским гражданам о выплате 11 303 рублей, которую можно получать ежемесячно

12-09-2021, 16:14

0

Специалисты Пенсионного фонда России сообщили о возможности получения ежемесячного пособия в размере 11 303 рублей —...

Подробнее
Эксперты объяснили, почему в Турции отдыхать дешевле

Эксперты объяснили, почему в Турции отдыхать дешевле

13-09-2021, 13:34

0

В Турции отдых дешевле тура по России, и, к тому же, сервис выше, о чем уже не раз говорили туристы. Эксперты...

Подробнее
Беспилотник ВСУ нанес удар по крупнейшему нефтехранилищу под Донецком

Беспилотник ВСУ нанес удар по крупнейшему нефтехранилищу под Донецком

12-09-2021, 07:39

0

Украинские военные атаковали одну из крупнейших нефтехранилищ вблизи Донецка. Аvia.pro сообщает, что удар...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Армия Украины может попытаться атаковать российские силы в Крыму турецкими дронами Bayraktar TB2

Армия Украины может попытаться атаковать российские силы в Крыму турецкими дронами Bayraktar TB2

12-09-2021, 19:49

0

На фоне появившихся в прессе сообщений о недавно закупленных Киевом у Анкары ударных беспилотников Bayraktar TB2 в...

Подробнее
Военный эксперт указал на неразрывную связь «Талибана» со спецслужбами США

Военный эксперт указал на неразрывную связь «Талибана» со спецслужбами США

13-09-2021, 07:14

0

Военный эксперт Борис Рожин объяснил, что США никогда не были заинтересованы в защите Афганистана и свержении режима...

Подробнее
Военный эксперт Коротченко объяснил, почему НАТО выгодно нагнетать панику вокруг учений «Запад-2021»

Военный эксперт Коротченко объяснил, почему НАТО выгодно нагнетать панику вокруг учений «Запад-2021»

Вчера, 13:59

0

Журналист Игорь Коротченко прокомментировал панические настроения в США и Европе из-за учений «Запад-2021». Он заявил,...

Подробнее
В Москве возле дома, где отравились и умерли внучка и бабушка, заметили большие скопления тараканов

В Москве возле дома, где отравились и умерли внучка и бабушка, заметили большие скопления тараканов

12-09-2021, 09:59

0

Полчища тараканов заметил и жители Совхозной улицы в Москве. Большое количество прусаков, вылезающих из люков,...

Подробнее