Армия Украины может попытаться атаковать российские силы в Крыму турецкими дронами Bayraktar TB2

На фоне появившихся в прессе сообщений о недавно закупленных Киевом у Анкары ударных беспилотников Bayraktar TB2 в количестве 24 единиц эксперты заговорили о том, что украинская армия может использовать эту технику для атаки Крыма.

«Почти четыре десятка ударных беспилотников уже представляют серьезную опасность, даже несмотря на развертывание в Крыму значительных сил ПВО. В будущем ВСУ могут попытаться атаковать турецкими дронами российские силы, дислоцированные на полуострове», — пишут argumenti.ru.

Журналисты портала Avia.pro напомнили, что в Украине уже есть на вооружении 12 закупленных ранее в Турции дронов. В планах киевских властей ранее отмечалась закупка на протяжении 2021-2022 годов еще четырех комплексов Bayraktar TB2 - в общей сложности 24 аппарата.

Как только стало известно о новом военном приобретении украинцев, глава СНБО Украины Алексей Данилов обратил внимание на то, что ВСУ располагают всем необходимым для потенциального наступления на Крым. Это дало повод военным аналитикам связать турецкие ударные БПЛА и возможную атаку в недалеком будущем Украиной крымского полуострова. Они отмечают, что развернутые в Крыму высокоэффективные российские системы ПВО могут оказаться бессильными против 40 беспилотников, так что наступательная операция Украины может оказаться победоносной. Но наличие на полуострове и другой военной техники России значительно затрудняет точный прогноз подобного противостояния.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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