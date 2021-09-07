«За 3 дня дойдут до Парижа»: Иностранцев напугали российско-белорусские учения

Иностранные СМИ заполнили публикации, посвященные проведению на территории Белоруссии российско-белорусских военных учений «Запад-2021».

МК представил наиболее интересные и яркие комментарии касательно этих учений, размещенные в западных СМИ аналитиками, или комментаторами в ходе их обсуждения.

Так, шведский корреспондент Андреас Карлгрен уверен, что эти учения Россия проводит в том числе для того, чтобы расширить свое влияние в Арктике.

«Россия расширяет зону учений «Запад-21» в Арктике, продвигается в Норвежское море, а также вводит войска совсем близко к сухопутным границам Финляндии и Норвегии. Довольно неприятное стратегическое продвижение, скажу я вам», - написал он на своей странице в Twitter.

А вот пользователь «Капитан Кирк» уверен, что эти маневры не угрожают Западу, поскольку, по его мнению, российская армия эксплуатирует уже устаревшую военную технику. О слабости России утверждает и пользователь под ником «Куш Сусз».

Но немало и тех, кто не сомневается в военной мощи России, отмечая, что НАТО не сможет ничего противопоставить российским военным, если они войдут в Польшу.

«Если русские войдут в Польшу и захватят часть ее территории, а они туда проникнут, как нож в масло, НАТО не сможет адекватно ответить на агрессию России. Оружием Запада будут протесты, запреты и, по сути, молчаливое согласие с амбициями Путина. Возражения самой Польши можно вообще не учитывать, потому что через неделю ее задавят самым грубым образом», – пишет Джон Смит.

Житель Таиланда Оппо, комментируя ситуацию, отметил, что миру стоит готовиться к новой войне, так как «два тигра не могут жить в одной пещере, а три и подавно», подозревая под тиграми США, Китай и Россию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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