«За 3 дня дойдут до Парижа»: Иностранцев напугали российско-белорусские учения

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Иностранные СМИ заполнили публикации, посвященные проведению на территории Белоруссии российско-белорусских военных учений «Запад-2021».
МК представил наиболее интересные и яркие комментарии касательно этих учений, размещенные в западных СМИ аналитиками, или комментаторами в ходе их обсуждения.
Так, шведский корреспондент Андреас Карлгрен уверен, что эти учения Россия проводит в том числе для того, чтобы расширить свое влияние в Арктике.
«Россия расширяет зону учений «Запад-21» в Арктике, продвигается в Норвежское море, а также вводит войска совсем близко к сухопутным границам Финляндии и Норвегии. Довольно неприятное стратегическое продвижение, скажу я вам», - написал он на своей странице в Twitter.
А вот пользователь «Капитан Кирк» уверен, что эти маневры не угрожают Западу, поскольку, по его мнению, российская армия эксплуатирует уже устаревшую военную технику. О слабости России утверждает и пользователь под ником «Куш Сусз».
Но немало и тех, кто не сомневается в военной мощи России, отмечая, что НАТО не сможет ничего противопоставить российским военным, если они войдут в Польшу.
«Если русские войдут в Польшу и захватят часть ее территории, а они туда проникнут, как нож в масло, НАТО не сможет адекватно ответить на агрессию России. Оружием Запада будут протесты, запреты и, по сути, молчаливое согласие с амбициями Путина. Возражения самой Польши можно вообще не учитывать, потому что через неделю ее задавят самым грубым образом», – пишет Джон Смит.
Житель Таиланда Оппо, комментируя ситуацию, отметил, что миру стоит готовиться к новой войне, так как «два тигра не могут жить в одной пещере, а три и подавно», подозревая под тиграми США, Китай и Россию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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