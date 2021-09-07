Вассерман рассказал, кто может организовать теракт в США в 20-ю годовщину 9/11

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Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман предположил, что участники движения Black Lives Matter (BLM) способны устроить теракт в США по случаю 20-й годовщины трагедии 11 сентября 2001 года. Во всяком случае, такие попытки могут быть, подчеркнул журналист. Он пояснил, что теракт позволяет разрекламировать себя с небольшими затратами.
Вассерман также сказал, что рассчитывать на бдительность спецслужб не стоит. После 2001 года контрразведка США усилила свою активность и сумела предотвратить несколько преступлений, но потом она переключилась на выявление нежелательных случаев политической активности среди белых англосаксонских протестантов. Вассерман предположил, что сейчас спецслужбы не будут думать о терактах, пишет riafan.ru.
Он также предположил, какие силы могут нанести удар по США. Например, «Талибану» (запрещенная в России террористическая организация) сейчас не до того. А Исламское государство (запрещенная в России террористическая организация) может пойти на это, чтобы напомнить о себе. Если в США в печальную дату произойдет теракт, то, весьма вероятно, что к этому может быть причастно движения Black lives matter, замечает эксперт.
«Они, мягко говоря, в полном восторге от деятельности террористов. Не исключаю, что там найдется кто-то, желающий показать, что BLM умеет не только грабить, но и убивать», – заявил публицист.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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