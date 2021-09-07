Вассерман рассказал, кто может организовать теракт в США в 20-ю годовщину 9/11

Сегодня, 11:59

0

Image 16+
Вассерман рассказал, кто может организовать теракт в США в 20-ю годовщину 9/11
Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман предположил, что участники движения Black Lives Matter (BLM) способны устроить теракт в США по случаю 20-й годовщины трагедии 11 сентября 2001 года. Во всяком случае, такие попытки могут быть, подчеркнул журналист. Он пояснил, что теракт позволяет разрекламировать себя с небольшими затратами. 

Вассерман также сказал, что рассчитывать на бдительность спецслужб не стоит. После 2001 года контрразведка США усилила свою активность и сумела предотвратить несколько преступлений, но потом она переключилась на выявление нежелательных случаев политической активности среди белых англосаксонских протестантов. Вассерман предположил, что сейчас спецслужбы не будут думать о терактах, пишет riafan.ru.

Он также предположил, какие силы могут нанести удар по США. Например, «Талибану» (запрещенная в России террористическая организация) сейчас не до того. А Исламское государство (запрещенная в России террористическая организация) может пойти на это, чтобы напомнить о себе. Если в США в печальную дату произойдет теракт, то, весьма вероятно, что к этому может быть причастно движения Black lives matter, замечает эксперт.

«Они, мягко говоря, в полном восторге от деятельности террористов. Не исключаю, что там найдется кто-то, желающий показать, что BLM умеет не только грабить, но и убивать», – заявил публицист.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Вассерман рассказал, кто может организовать теракт в США в 20-ю годовщину 9/11

Сегодня, 11:59

Бывший глава СНБО Украины Александр Турчинов спрогнозировал начало войны с РФ

Вчера, 23:44

“Родине” отказали в Петербурге агитировать на выборы в Госдуму

Вчера, 17:14

«Сражаться под знаменем НАТО»: в Швеции нашли ответ на «угрозу из России»

7-09-2021, 15:09

Daily Express: Путин введет нормирование потребления газа для Великобритании

7-09-2021, 14:04

Sohu: Поляки ошиблись с пророчеством о России и крахе ее ВКС

6-09-2021, 17:39

Breaking Defense: военное сотрудничество России и Саудовской Аравии опасно для США

6-09-2021, 13:09

Чубайс рассказал, как повысить пенсии и зарплаты в стране

5-09-2021, 18:49

Страны НАТО опасаются провокаций «заблудившихся войск» Белоруссии

4-09-2021, 09:09

Погребинский заявил об успехе Зеленского над Россией на встрече с Байденом

2-09-2021, 16:49

«Дело не в том, что их больше». Военный эксперт о том, с чем столкнутся ДНР/ЛНР, если Киев пойдет в атаку

2-09-2021, 10:54

Эксперт по биооружию Никулин: испытания Японии рассекретили из-за коронавируса

1-09-2021, 10:14

Sohu: РФ и Белоруссия решили бороться с расширением НАТО совместно

31-08-2021, 17:14

Евгений Сатановский предупредил поляков о неприятных последствиях желания начать войну с Россией

31-08-2021, 15:39

Wirtualna Polska: Польша считает безумием маневры ВС РФ на территории Белоруссии

31-08-2021, 15:24

Шойгу рассказал о «вишенке на торте» с российскими военными, недоступной США

29-08-2021, 18:39

Американский политолог предрек США провал в потенциальной войне с Китаем и РФ

28-08-2021, 14:24

Страны НАТО готовят плацдарм в Азовском море для атаки на Россию

28-08-2021, 13:54

Баранец спрогнозировал вторжение талибов в Таджикистан и Туркмению

21-08-2021, 13:04

Миронов раскритиковал пенсионную систему в России

20-08-2021, 16:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Черный лебедь» может прилететь к американскому доллару уже 22 сентября

«Черный лебедь» может прилететь к американскому доллару уже 22 сентября

8-09-2021, 20:14

0

Глобальный подъем экономики Соединенных Штатов Америки ФРС пыталась показывать всему миру с помощью приобретения...

Подробнее
Военный эксперт заявил о готовности России ответить на угрозу со стороны Афганистана

Военный эксперт заявил о готовности России ответить на угрозу со стороны Афганистана

Вчера, 12:04

0

России стоит подготовиться к различным поворотам в Афганистане, поскольку насилие, которое наблюдается в этой стране,...

Подробнее
Коротченко оценил вероятность сценария захвата ВСУ территорий Донбасса

Коротченко оценил вероятность сценария захвата ВСУ территорий Донбасса

Вчера, 16:34

0

Военный эксперт Игорь Коротченко оценил вероятность сценария захвата территорий Донбасса украинской армией. Как...

Подробнее
Военную базу ВС России в Калининграде назвали предметом зависти НАТО

Военную базу ВС России в Калининграде назвали предметом зависти НАТО

9-09-2021, 08:49

0

Россия сформировала в Калининградской области надежный щит от агрессии НАТО. Об этом заявил ФБА « Экономика сегодня »...

Подробнее
Опубликованы рекомендации по вакцинированию ВИЧ-инфицированных против COVID-19

Опубликованы рекомендации по вакцинированию ВИЧ-инфицированных против COVID-19

8-09-2021, 13:09

0

Вакцинация от коронавируса возможна при наличии ВИЧ. В Министерстве здравоохранения России сообщили, как проводить...

Подробнее
Артамонов рассказал, что российские «Цирконы», «Кинжалы» и «Авангарды» сделают с США

Артамонов рассказал, что российские «Цирконы», «Кинжалы» и «Авангарды» сделают с США

8-09-2021, 19:04

0

Российская Федерация превосходит Соединенные Штаты Америки по всему комплексу вооружений в совокупности. Этот факт...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Главврач Коммунарки Проценко рассказал, что думает о больнице №24 в Екатеринбурге

Главврач Коммунарки Проценко рассказал, что думает о больнице №24 в Екатеринбурге

Вчера, 14:24

0

Главный врач московской больницы на Коммунарке Денис Проценко посетил Екатеринбург с официальным визитом. За короткий...

Подробнее
Пожилые россияне попросили президента Путина лишить их пенсии

Пожилые россияне попросили президента Путина лишить их пенсии

9-09-2021, 10:39

0

Супружеская пара пенсионеров из Забайкальского края попросили президента Владимира Путина лишить их пенсионных...

Подробнее
Академик РАН Бокерия назвал полоскание рта новой защитой от коронавируса COVID-19

Академик РАН Бокерия назвал полоскание рта новой защитой от коронавируса COVID-19

9-09-2021, 09:29

0

Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия сообщил об эффективной мере профилактики, которая...

Подробнее
Эксперт Дандыкин назвал новейший БПЛА «Хищник» мощным рывком России вперед

Эксперт Дандыкин назвал новейший БПЛА «Хищник» мощным рывком России вперед

9-09-2021, 16:34

0

Россия выходит на лидирующие позиции по созданию беспилотинков. Об этом заявил капитан первого ранга запаса Василий...

Подробнее