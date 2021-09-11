NetEase: переброска китайских военных в Россию стала сенсацией на Западе и для НАТО

Китайские военные эксперты прокомментировали реакцию НАТО на прибытие в Россию военнослужащих Народно-освободительной армии Китая.

То, что военные КНР прибыли в Россию стало настоящей сенсацией в западных странах, пишет ПолитРоссия .

Авторы издания NetEase отмечают, что с приходом к власти президента США Джо Байдена, отношения между Вашингтоном и Москвой еще больше ухудшились. И сейчас ситуация между РФ и Западом накалена до предела.

События в Черном море, ситуация с газопроводом «Северный поток – 2», санкции против России – это все лишь ухудшало отношения западных стран и России. И даже переговоры президентов России и США в Швейцарии не внесли кардинальных перемен.

Аналитики NetEase считают, что сценарий начала военного конфликта между Россией и США маловероятен. Вряд ли Запад решится на прямую агрессию в отношении России.

Сближение Москвы и Пекина заставляет западные страны пересмотреть многие аспекты в своих отношениях с РФ и КНР.

Прибытие в Россию китайских военных даже в рамках учений или соревнований каждый раз вызывает беспокойство у Запада. Они сигнализируют о наращивании сотрудничества между Москвой и Пекином и это явно не на пользу западным странам. Поэтому они следят за тем, как разворачиваются события и уделяют этой теме немало внимания, о чем свидетельствует масса публикаций в СМИ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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