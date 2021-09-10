Бывший глава СНБО Украины Александр Турчинов спрогнозировал начало войны с РФ

10-09-2021, 23:44

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Бывший глава СНБО Украины Александр Турчинов спрогнозировал начало войны с РФ
Бывший глава СНБО Украины Турчинов

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в одном из интервью заявил о реальной угрозе вторжения России. Об этом сообщает «Аргументы недели».

«Угроза вторжения России на Украину вполне реальна», - заявил украинский политический деятель.

Он добавил, что в данный момент над страной нависло серьезное напряжение в северном и восточном направлении. Также Турчинов предупредил об опасности открытия некоего белорусского фронта, благодаря которому российская армия и техника зайдет в тыл украинских военных группировок.

Стоит отметить, что это далеко не первое обвинение России в агрессивных действиях со стороны украинских политиков. Подобные заявления в Москве отвергают, с уверенность утверждая, что все они носят бездоказательный характер.

Напомним, между РФ и Украиной с 2014 года сохраняются обостренные отношения на фоне референдума, проведенного в Крыму. Тогда крымчане проголосовали за вхождение в состав России, после чего полуостров перестал считаться украинской землей. По сей день страны Запада и Киев не признают принадлежность Крыма к Москве. Они убеждены, что территория находится под «российской оккупацией».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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