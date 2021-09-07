“Родине” отказали в Петербурге агитировать на выборы в Госдуму

Власти Петербурга ставят палки в колеса партиям, которые мешают им на выборах.

В Санкт-Петербурге партия “Родина” столкнулась с отказом в проведении агитации на выборы в Государственную Думу. Несмотря на соблюдение партией закона и антиковидных ограничительных мер, власти города запретили организовывать одиночные пикеты и раздавать рекламные материалы избирателям.

Стоит отметить, что подобные препятствия не чинились “Родине” ни в одном другом регионе. В том числе и в Твери, где недавно произошел скандал из-за сорванного концерта, на котором должен был выступать солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. А организатором того концерта был сторонник “Родины” бизнесмен Максим Ларин.

Ранее в Петербурге благодаря решению территориальной избирательной комиссии был снят весь список партии “Родина” с выборов в Заксобрание, и почти все кандидаты-одноманадатники получили отказ в регистрации. Самый большой резонанс вызвал отказ певице Татьяне Булановой. При этом очевидно, что дело не в партии, а в местных чиновниках: по крайней мере Центризбирком без проблем зарегистрировал «Родину» на выборы в ГосДуму.

Постоянные надуманные препятствия «родинцам» со стороны петербургских чиновников приводят экспертов к мысли о страхе губернатора Александра Беглова потерять свое влияние.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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