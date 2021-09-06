«Сражаться под знаменем НАТО»: в Швеции нашли ответ на «угрозу из России»

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Швеция будет стремиться к усилению военного сотрудничества с США, заявил министр обороны страны Петер Хултквист.
Хотя Швеция не является членом НАТО, но в последние годы активно развивает взаимодействие с этим военным блоком, пишет Военное обозрение, в этой стране растет влияние сил, которые поддерживают вступление ее в Североатлантический альянс. Но, как считает Питер Хултквист, это не решит существующих проблем.
Также он не видит перспектив в развертывании объеденных сил Европы, о чем стали активно говорить после афганского кризиса. Для Швеции, и всей Европы, по его мнению, будет выгодно развивать сотрудничество с США и трансатлантическое взаимодействие.
«Эта связь должна сохраняться, потому что она очень важна для баланса в нашей части мира, особенно с учетом того, что происходит в России», - уверен Хултквист.
В качестве оправдания этой политической линии он снова заявил о «российской угрозе».
Местные «ястребы», выступающие за членство Швеции в НАТО, тут же заявили о необходимости вступить в этот военный блок.
«Уже существует организация, цель и опыт которой – защитить Европу. Под знаменем НАТО европейские силы тренировались и сражались бок о бок. У нас уже есть возможность руководить, принимать решения и проводить операции в любое время и в любом месте», - утверждает обозреватель шведского издания Expressen.
Стоит отметить, что в последние годы отношения Швеции и НАТО стали более тесными. За развитие их выступает в том числе крупнейшая оппозиционная Либерально-консервативная партия. И хотя пока правящие социал-демократы не спешат вводить страну в блок, не исключено, что вскоре им придется пересмотреть свою позицию по данному вопросу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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