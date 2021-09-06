Daily Express: Путин введет нормирование потребления газа для Великобритании

Вместо Шойгу: Путин думает, кто будет армией руководить, если его соратник уйдет в Госдуму
О том, кто может заменить нынешних глав МИДа и Минообороны рассказали эксперты. Министр иностранных дел Сергей Лавров и...Подробнее
Россия будет вводить нормирование потребления газа для Великобритании, утверждает Daily Express.
Автор публикации утверждает, что Великобритания до сих пор зависима от поставок газа из России, передает МК.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на днях сообщил, что в ближайшие дни завершится строительство газопровода «Северный поток – 2». Но это, по мнению автора Daily Express, для Великобритании не будет плюсом, так как:
«Великобритания может столкнуться с проблемой нормирования потребления газа, поскольку стабильность Европы все же находится в руках президента России Владимира Путина», - пишет он.
В публикации процитирован эксперт Майкл Маккей, который критикует США за договоренности с Германией по российскому газу. По его мнению, Байден допустил серьезную ошибку, когда пошел на это соглашение, так как оно раскололо НАТО на Запад и Восток.
Решить проблему дефицита газа британский автор предлагает развитием альтернативных источников энергии. Это энергия приливов, ветров, солнечная энергия, а также строительство гидроэлектростанций. Британцам, по его мнению, стоит отказываться от газовых котлов, которые, к слову, сейчас используются в 95% домов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О том, кто может заменить нынешних глав МИДа и Минообороны рассказали эксперты. Министр иностранных дел Сергей Лавров и...Подробнее
Как отметил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов, несмотря на...Подробнее
Аналитики китайского обозревателя «Sohu» спрогнозировали сценарий взаимоотношений Китая с Россией и США в случае...Подробнее
В Подмосковье умирает одинокая девушка, о чем рассказал автор канала на Youtube «Заброшенная Россия» Алекс Ушаков. Он...Подробнее
Как заявил на Восточном экономическом форуме специальный представитель президента России Анатолий Чубайс, российская...Подробнее
Тяжелая форма заболевания вирусом SARS-CoV-2, при поражении, с большой степенью вероятности, возможна у трех категорий...Подробнее
Доцент эпидемиологии Афинского университета Вана Сипса в интервью греческому телеканалу Skai сравнила вакцинацию с...Подробнее
О коронавирусе уже не раз высказывались медики и ученые. В этот раз своим мнением об опасной инфекции поделились...Подробнее
Дерматолог и косметолог Ирина Скорогудаева сообщила многочисленным телевизионным зрителям, какой запах исходит от...Подробнее
Эксперты китайского издания Sohu отреагировали на пророчество польских военных аналитиков. Известно, что поляки...Подробнее
Комментировать