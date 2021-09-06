Россия будет вводить нормирование потребления газа для Великобритании, утверждает Daily Express.

Автор публикации утверждает, что Великобритания до сих пор зависима от поставок газа из России, передает МК .

Глава МИД РФ Сергей Лавров на днях сообщил, что в ближайшие дни завершится строительство газопровода «Северный поток – 2». Но это, по мнению автора Daily Express, для Великобритании не будет плюсом, так как:

«Великобритания может столкнуться с проблемой нормирования потребления газа, поскольку стабильность Европы все же находится в руках президента России Владимира Путина», - пишет он.

В публикации процитирован эксперт Майкл Маккей, который критикует США за договоренности с Германией по российскому газу. По его мнению, Байден допустил серьезную ошибку, когда пошел на это соглашение, так как оно раскололо НАТО на Запад и Восток.

Решить проблему дефицита газа британский автор предлагает развитием альтернативных источников энергии. Это энергия приливов, ветров, солнечная энергия, а также строительство гидроэлектростанций. Британцам, по его мнению, стоит отказываться от газовых котлов, которые, к слову, сейчас используются в 95% домов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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