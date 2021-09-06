Sohu: Поляки ошиблись с пророчеством о России и крахе ее ВКС

6-09-2021, 17:39

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Sohu: Поляки ошиблись с пророчеством о России и крахе ее ВКС

Эксперты китайского издания Sohu отреагировали на пророчество польских военных аналитиков. Известно, что поляки разразились критикой в адрес российской авиации, написав об устаревании российских самолетов. Они отметили, что из-за того, что авиапарк ВКС РФ, состоящий из самолетов советского производства, ветшает, Россия стремительно теряет свои позиции в мире. Поляки также предрекли скорый конец авиации РФ, хотя  признали, что Россия продолжает находиться на втором месте в мире по силе военной авиации.

Польские эксперты упомянули, что Минобороны располагают 1400 боевыми самолетами различных типов. По этому показателю ВКС РФ опережают армию Китая, но уступают американским ВВС. Однако китайцы заявили, что поляки серьезно ошиблись в расчетах и обвинили их в некомпетентности. Они подчеркнули, что польские журналисты не учли модернизацию, которую Россия проводит постоянно. К примеру, сейчас проводится обновление тяжелых истребителей, а также ведется работа над серийным производством новейшего самолета Су-57. В ближайшее время ВКС РФ получат около 80 воздушных машин, что повысит боеспособность страны, пишет politros.com. Помимо прочего, Россия обновляет фронтовые бомбардировщики  и штурмовики,  что на 25-40%  повышает их живучесть

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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