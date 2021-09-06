Breaking Defense: военное сотрудничество России и Саудовской Аравии опасно для США

Американское издание Breaking Defense пишет о военном сотрудничестве России и Саудовской Аравии и опасности такого альянса для США. Как известно, Москва и Эр-Рияд в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021», который состоялся с 22 по 28 августа, подписали соглашения о военном сотрудничестве. Как отмечено в публикации издания, подписание документа произошло на фоне вывода американских войск из Афганистана, зенитных ракетных комплексов MIM-104 Patriot и противоракетных систем Theater High Altitude Area Defense (THAAD) из Ближнего Востока. Как подчеркивается в статье, расширение сотрудничества Саудовской Аравии и России указывает на успех Москвы и может представлять опасность для Вашингтона. Автор статьи отмечает, что эти соглашения выходят за рамки концентрации Саудовской Аравии исключительно на США.

По мнению экспертов, Эр-Рияд не рискнет пойти на обострение отношений с Вашингтоном, предпочтя покупать у России беспилотники и вертолеты, пишет lenta.ru .

Как известно, Саудовская Аравия ранее закупала вооружение только у США, но в последнее время в Эр-Рияд стали выражать недовольство тем, что американские системы Patriot при обстрелах со стороны хуситов, зарекомендовали себя не с самой лучшей стороны. Как предположили аналитики, соглашение между Россией и Саудовской Аравией носит чисто символический характер и касается лишь поставки вертолетов и беспилотников, а о заключении контрактов на комплексы С-400 либо истребители, речь не идет, так как Эр-Рияд не хочет вызвать гнев американцев. Ранее польcкое издание Defence24 написало, что военно-техническое сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией может нанести удар по США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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