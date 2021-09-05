Чубайс рассказал, как повысить пенсии и зарплаты в стране

5-09-2021, 18:49

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Чубайс рассказал, как повысить пенсии и зарплаты в стране

Как заявил на Восточном экономическом форуме специальный представитель президента России Анатолий Чубайс, российская экономика должна перейти на «зеленые» стандарты, когда страна возьмет курс на рациональное и бережное использование природных ресурсов. В этом случае зарплаты и пенсии для соотечественников удастся повысить. 

«Если мы всерьез хотим, чтобы у нас пенсионеры получали больше пенсии, бюджетники больше зарплаты, чтоб наша армия оснащалась современным оружием, наконец, чтобы вес страны в мире возрастал. Для этого на сегодняшний день на планете в XXI веке есть один единственный путь, он называется «зеленый». Другого пути нет и не будет», — отметил Чубайс на своей странице в Facebook.

До сих пор в России пользовались природными ресурсами по экстенсивной схеме, когда не предполагалось их восстановление. Однако этот путь себя исчерпал, и расширение экономики по такой схеме стало невозможным. Единственный выход, по мнению Чубайса, «зеленый» путь с рациональным использованием оставшихся природных богатств. Например, Газпромнефть сможет улавливать  и хранить углеводород, закупленный у Европы. 

«В этом смысле у России возможности такие, которых нет ни у кого. Давайте мы какую-то часть из наших трубопроводов развернем в обратную сторону из Европы и будем получать СО2. Сегодня тонна СО2 [стоит] 56-58 евро, через пару-тройку лет будет 70-90 евро», — уверен политик.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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