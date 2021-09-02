Страны НАТО опасаются провокаций «заблудившихся войск» Белоруссии

Белорусские бойцы, участвующие в военных учениях «Запад-2021», могут «заблудиться» у границ Литвы и устроить ряд провокаций. Об этом пишут западные СМИ и заявляют польские эксперты. Как отмечают обозреватели польского издания «Wiadomosci dziennik», Путин и Лукашенко могут «испытать на прочность» НАТО, организовав провокации вблизи литовских границ.

Издание пишет, что белорусские войска могут вторгнуться в Литву и пройти вглубь территории на несколько километров.

Аналитики полагают, что военные маневры позволят российско-белорусском альянсу посмотреть на реакцию Запада. Польские эксперты пишут о том, что в случае провокации со стороны Белоруссии западные страны сразу же закроет ей путь к переговорам, после чего Минск станет полностью зависимым от России.

Журналисты также подчеркнули, что ослабление авторитета США вследствие вывода войск из Афганистана может подтолкнуть Россию и Белоруссию к провокационным действиям.

Таким образом, можно сказать, что страны НАТО очень обеспокоены тем, что Россия и Белоруссия готовятся к военным маневрам «Запад-2021». По этому поводу в средствах массовой информации уже началась настоящая паника.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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