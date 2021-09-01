Погребинский заявил об успехе Зеленского над Россией на встрече с Байденом

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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со своим коллегой из США Джозефом Байденом добился несомненного успеха над Россией. В этом уверен украинский политолог Михаил Погребинский.
В частности, успехом он склонен считать то, что в ходе переговоров в Вашингтоне Минские соглашения не обсуждались вообще. В то же время Владимир Зеленский воспользовался шансом попросить у президента США содействия в освобождении украинцев, заключенных в РФ.
«Нормандский формат» упомянут, но мало того, что не упомянуты Минские соглашения, так ещё и сказано, что урегулирование конфликта по Донбассу зависит исключительно от Москвы, — отметил политолог в беседе с изданием «Украина.ру»
Получается, что США не видят проблемы в том, что Украина не намерена следовать соглашениям. В Вашингтоне вообще стараются этого не замечать.
«К этому успеху Зеленского можно добавить, что начался большой объем договоренностей, за исключением продления договора по нераспространению ядерного оружия», - добавил политолог.
В то же время, подчеркнул Погребинский, некоторые ожидания Киева от встречи Зеленского с Байденом вообще не оправдались. В частности, у Украины не вышло склонить американского президента к принятию шагов, направленных против «Северного потока-2». Как, собственно, не получилось и завести разговор о компенсации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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