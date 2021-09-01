«Дело не в том, что их больше». Военный эксперт о том, с чем столкнутся ДНР/ЛНР, если Киев пойдет в атаку

О том, какие проблемы могут возникнуть у самопровзглашенных ДНР и ЛНР в случае масштабных военных действий, рассказал первый заместитель Министра информации ДНР Даниил Безсонов.

В эфире ютуб-канала Украина.ру он отметил, что ВСУ превосходят в численности силы ЛДНР. Но это он называет главной проблемой сил самопровозглашенных республик. Если украинские военные начнут атаковать первыми, то они могут за несколько часов массированного артиллерийского огня ударить не только по передовой, но и по складам.

«Представьте, что они решили, что война начнется этой ночью. Все их артиллерийские системы, танки и минометы приведены в боевую готовность. Начинается отработка по нашей передовой, по нашим складам. Они про нас все знают, мы про них все знаем, но инициатива на их стороне. В первые часы артподготовки мы понесем существенные потери. Какие потери — одному Богу известно», — пояснил эксперт.

Но если ЛДНР удастся получить информацию о конкретной дате наступления, то может быть нанесен превентивный удар по позициям ВСУ. Одной из проблем является то, отмечает Бессонов, что украинские военные разместили свою технику и склады вблизи домов мирных жителей. Это серьезно осложняет возможности атаки по ним.

Также Безсонов отметил, что силы ЛДНР могут теоретически отбить наступление ВСУ без помощи России, но сделать это будет крайне сложно.

Отметим, в конце августа снова стали поступать сообщения об обострении на линии соприкосновения в Донбассе. В частности, сообщалось, что ВСУ провели минометный обстрел по поселку шахты им. Гагарина в Горловке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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