Эксперт по биооружию Никулин: испытания Японии рассекретили из-за коронавируса

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В Японии в годы Второй мировой войны проводили испытания биологического оружия. Об этом рассказал микробиолог, эксперт по химическому и биологическому оружию, бывший советник генерального секретаря ООН Кофи Аннана Игорь Никулин в интервью ИА Красная Весна.
Он сообщил, что документы об испытания биологического оружия на людях в Японии рассекретила ФСБ России.
«Документы об испытаниях биооружия на людях Японией рассекретили потому, что сейчас вопрос о применении биологического оружия становится все более актуальным, особенно в связи с ситуацией с коронавирусом и реальной версией о том, что этот коронавирус получен искусственно», — рассказал Никулин.
Речь идет о документах, в которых указаны фамилии советских военнопленных. Они были захвачены в плен и переданы в 731 спецотряд Квантунской армии, где на них испытывали биологическое оружие, поскольку даже под пытками эти люди не согласились работать против СССР.
Пандемия коронавируса многих заставила задуматься о последствиях применения биологического оружия. Проблематика биологического оружия, отмечает Никулин, выходит на одно из ведущих мест в мировой повестке. Проводятся изучения коронавирусной инфекции, чтобы разобраться в ее происхождении.
Стоит отметить, что об искусственном происхождении SARS-CoV-2 говорят все чаще. Допустил то, что его мог создать человек, и президент РФ Владимир Путин на прямой линии. О возможности искусственного происхождения SARS-CoV-2 говорил и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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