Sohu: РФ и Белоруссия решили бороться с расширением НАТО совместно

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Угроза со стороны США заставляет китайских политиков, военных и экспертов думать об аналоге НАТО - Индо-Тихоокеанском союзе, куда вошли бы Япония, Южная Корея, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия и Тайвань. А в связи с расширением НАТО и на восток, по словам китайских обозревателей издания Sohu, противостоять западной угрозе готовится союз России и Белоруссии. Об этом сообщает Военное обозрение.
«Скоро начинаются крупные российско-белорусские учения, в том числе с применением боевой авиации, а также ЗРК С-400 «Триумф». Учения будут проходить в том числе на западных границах Белоруссии. Россия и Белоруссия решили бороться с расширением НАТО совместно», - утверждают в Sohu.
При этом журналисты обратили внимание, что учения проведут в регионе, граничащем сразу с двумя натовскими странами - Польшей и Литвой. Предполагается, что эти учебные маневры на фоне обострения отношений Польши и Литвы с Белоруссией должны предупредить Запад о серьезном намерении РФ и РБ реагировать на действия НАТО.
«Долгие и, казалось бы, бесполезные д****ы между Москвой и Минском о возможности создания российской военной базы на территории Беларуси закончились самым элегантным образом. База вот-вот появится у белорусско-польской границы (всего в 4 км от Польши). В то же время президент Беларуси Александр Лукашенко по внутриполитическим причинам согласился создать российско-белорусский альянс и допустить в него российские воздушно-космические силы», - указали авторы издания.
Ранее президент Белоруссии высказывал готовность принять на своей территории «хоть всю российскую армию», однако до сих пор официальных данных о создании «союзной» военной базы в стране нет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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