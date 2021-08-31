Евгений Сатановский предупредил поляков о неприятных последствиях желания начать войну с Россией

Популярный военно-политический обозреватель из Российской Федерации Евгений Сатановский глубоко уверен: антироссийские и милитаристские настроения высоких политических чинов из Польши обернутся для этого государства чрезвычайно печальными последствиями. Мировой эксперт затронул также такую щепетильную международную тематику, как поставка Соединенными Штатами Америки в Польшу американских танков Abrams, пишет издание ПолитРоссия.

В Варшаве чиновники, приближенные к правительственным структурам, почему-то уверены: тесное сотрудничество с американским милитаризмом позволит польскому государству противостоять Российской Федерации, если в Европе вспыхнет широкомасштабный вооруженный конфликт. На страницах своего Telegram-канала политолог Евгений Сатановский дал совет польскому народу: люди, даже не думайте начинать войну с Россией! Ведь даже самая передовая и максимально современная военная техника в реальности на поле боя окажется абсолютно бесполезной, когда у необученных воинов отсутствуют элементарные навыки ее эксплуатации. Учитывая планируемые для размещения новых танков территории и методы их использования, можно сказать, что это абсолютно бесполезная затея, отметил Сатановский.

«Зачем вообще России воевать с Польшей, почему Польша никак от нее не отстанет и если уж все равно в столкновении гарантированно проиграет, то почему бы ей не постараться остаться вне будущей схватки Вашингтона с Москвой вместо того, чтобы добровольно превращаться в линию фронта», — написал опытный военно-политический эксперт.

Ранее в СМИ назвали российский танк Т-14 «Армата» лучшим в мире. Разработка может похвастаться необитаемой башней, динамическим бронированием четвертого поколения и своей уникальностью, поскольку не имеет ни одного аналога в других странах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700