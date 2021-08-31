Wirtualna Polska: Польша считает безумием маневры ВС РФ на территории Белоруссии

31-08-2021, 15:24

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Wirtualna Polska: Польша считает безумием маневры ВС РФ на территории Белоруссии

Размещение российских войск в белорусском городе Гродно – это ответ Москвы на действия США. Об этом пишут аналитики польского издания Wirtualna Polska.

Россия, по их мнению, устроила провокацию, разместив своих военных в 30 километрах от польской границы. Это не может не вызывать обеспокоенность у польского военного командования. Создание базы для российских боевых самолетов в Белоруссии может стать еще одной проблемой для Варшавы.

«Путин с Лукашенко устроили показную акцию, потом они соберут свои игрушки и все», - пишет автор Wirtualna Polska.

Наращивание сил РФ вдоль границ Польши и стран Балтии – это ответная мера на переброску американских войск в Польшу и Эстонию. И у польских военных это вызывает серьезные опасения.

Так, бывший командующий сухопутных войск генерал Вальдемар Скшипчак говорит о том, что от России можно ожидать любого безумного поступка. Сейчас, отмечает он, Москва будет активно собирать информацию о возможностях НАТО в Восточной Европе. Но Варшаве важно правильно оценивать уровень опасности и готовиться при необходимости ответить на агрессию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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