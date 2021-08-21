Шойгу рассказал о «вишенке на торте» с российскими военными, недоступной США

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Если бы Соединенные Штаты Америки стали участниками Армейских международных игр — Российской Федерации подобные соревнования были бы весьма интересными и вдвойне зрелищными, так высказался министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Мы сейчас наблюдаем на полигонах, стрельбищах, гоночных трассах отнюдь не вершину айсберга, это вишенка на торте», — подчеркнул руководитель Минобороны, рассказывая многочисленным представителям прессы об Армейских международных играх, пишет издание «Царьград».
Министр обороны России Сергей Шойгу при этом признался, что России и ее вооруженным силам было бы интересно посмотреть на выступление США на Армейских международных играх, а особенно посоревноваться с достойным по силе противником в честных небоевых состязаниях. Так выразил свои мысли Сергей Шойгу в эксклюзивном интервью для YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Как утверждает руководитель Минобороны, в 2014 году Соединенные Штаты Америки уже почти стали участником Армейских международных игр. Но вдруг произошли всем известные события в Украине. Эта ситуация нарушила все былые планы и договорённости.
«В настоящее время на Армейских международных играх можно наблюдать даже не вершину айсберга. Это такая вишенка на торте. А сам торт представляет собой 452 тысячи военных специалистов, которые прошли все этапы до выхода в финал. То есть в финал вышли самые-самые сильные», — рассказал Сергей Шойгу. Он добавил: «Для того чтобы Армейские международные игры не превратились в такой своеобразный «спорт высоких достижений», где участников требуется постоянно усиленно кормить и витамины колоть, делать массаж каждое утро и каждый вечер, победитель состязаний не должен участвовать в соревнованиях следующего года. Он может быть инструктором, тренером, но не участником. Армейские игры и внезапные проверки, да плюс к этому в таких масштабах поставки вооружений и военной техники, они увеличили боеспособность Вооружённых сил в два раза за это время. В два раза - это огромный показатель», — добавил Шойгу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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