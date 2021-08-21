Страны НАТО готовят плацдарм в Азовском море для атаки на Россию

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Портал Avia.Pro написал о планах НАТО, отметив, что Североатлантический альянс планирует нападение на Россию с акватории Азовского моря и для этого готовит плацдарм. По мнению экспертов, пока речь идет лишь о присутствии НАТО в акватории, поскольку представители альянса предполагают, какие могут быть последствия боевых действий против России. О намерении НАТО использовать Азовское море в качестве плацдарма для атаки на Россию свидетельствуют активизация сил военного блока и увеличение военно-морских маневров Украины, к которым привлекаются Североатлантический Альянс, пишет Авиа.Про.
Известно, что в ближайшее время Украина проведет учения «Объединенные усилия — 2021», которые пройдут в том числе в акватории Азовского моря. В маневрах будут участвовать военные из полутора десятков стран НАТО и партнеров альянса.
Возможно, в НАТО надеются на то, что плацдарм в акватории позволит осуществлять атаки, не опасаясь быстрой реакции Черноморского флота. В любом случае Россия готова к таким атакам. Проявление агрессии будет пресечено российской армией, даже если в совместных с Украиной учениях примут участие несколько тысяч натовских солдат.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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