Американский политолог предрек США провал в потенциальной войне с Китаем и РФ

Сегодня, 14:24

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Американский политолог предрек США провал в потенциальной войне с Китаем и РФ

Бывший помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аарон Митчелл в своей статье, опубликованной в американском издании The National Interest, высказал мнение о том, что у США практически нет шансов на победу в случае возникновения полномасштабного конфликта с Китаем и Россией. 

Автор публикации поясняет, что в случае войны США будут сражаться с вооруженными силами стран, которые используют ресурсы половины Евразии. Такая война полностью истощит силы американской армии, пишет Митчелл. Бывший помощник госсекретаря уверен, что сейчас США должны делать все, чтобы не допустить войны на два фронта с Китаем и Россией, которые остаются ключевыми противниками Америки. Недопущение такой войны сегодня должно быть главной национальной стратегией Вашингтона, считает Митчелл. В противном случае американцам понадобятся «колоссальные общенациональные усилия». 

Политолог упоминает, что в Национальной стратегии, принятой в позапрошлом году, прописана возможность конфликта лишь с одной сверхдержавой. Однако в американской столице все чаще слышны разговоры о том, что конфликт возможен сразу с двумя государствами, которых одолеть весьма непросто.

Автор статьи ставит под сомнение будущее существование США в случае ядерного конфликта. Он также считает, что Америка все же может победить, если у нее появится четкий план. Речь идет о выводе американских войск из всех стран, где продолжаются конфликты, и задействовать в этих столкновениях другие государства НАТО.

Кроме того, по мнению Митчелла, США должны наращивать армию и увеличить военные расходы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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