Баранец спрогнозировал вторжение талибов в Таджикистан и Туркмению

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Военный обозреватель Виктор Баранец считает, что американцы, бросили в Афганистане оружие и технику, сделали это намеренно, чтобы усилить членов движение Талибан (запрещенная в России организация).
Полковник в отставке отметил, что из 300 тысяч афганских военных около трети уже перешли под знамена талибов, а это значит, что в рядах террористов появились обученные бойцы.
Военный обозреватель не исключил, что хорошо вооруженные талибы через несколько лет войдут в Таджикистан и Узбекистан. Баранец уверен, что в Вашингтоне знали, что их оружие попадет в руки боевиков, на что и рассчитывали.
Баранец не сомневается, что талибы сформируют сильную армию, чтобы отправиться дальше на север. Как сказал эксперт, боевики радикального исламистского движения смогли взять Афганистан, имея армию всего в 65 000 человек, к которой присоединились еще 100 000 военных. Можно представить, что будет, если этот легион возьмет в руки американское оружие.
Аналитик считает, если отряды талибов, которые станут сверхогромным формированием с современным оружием, захотят захватит соседние страны, то они смогут «навалиться и затоптать босиком» всех, кто попытаются противостоять им. Военный обозреватель отмечает, что едва ли «карликовые армии» Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана смогут устоять перед натиском хорошо организованного и вооруженного легиона.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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