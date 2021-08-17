Эксперт Сатановский высмеял США, способные победить разве что Сан-Марино, Монако или Тувалу

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Политолог-востоковед Евгений Сатановский считает выход американских войск из Афганистана позорным бегством. И уверен в том, что Вашингтон может в срочном порядке провести маленькую, быструю и победоносную войну, для того, чтобы восстановить свою репутацию лидера.
По словам Сатановского Афганистан стал для США настоящим испытанием, причем гораздо хуже чем в свое время Вьетнам. Судя по всему Вашингтон в лице Афганистана видел отражение всего мирового социализма. Но «Талибан», который ничего общего с социализмом не имеет, сломал все планы американцев.
В итоге США прийдется выпутываться из этой позорной ситуации, для чего они вполне могут провести небольшую войну или хотя бы масштабную спецоперацию. Вот только воевать вроде бы и не с кем.
Сатановский считает, что с серьезными противниками вроде Северной Кореи, Кубы, Венесуэлы или Белоруссии Вашингтон связываться не будет, чтобы в очередной раз не потерять лицо. Возможно, что его выбором может быть любое крохотное государство вроде Тувалу или Тринидада и Тобаго. На нашей планете имеется еще немало мест, куда США не успели принести свою «демократию», начиненную авиабомбами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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