Экс-глава МИД Польши Ващиковский рассказал о желании Лаврова дестабилизировать страну

Варшаве следует обдумать свою дальнейшую политику касательно России. Об этом заявил бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский и отметил, что словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о приграничном сотрудничестве является предупреждением для Варшавы.

В беседе с wPolityce он подчеркнул, что Москва готова вести диалог с Польшей и Литвой о безвизовых приграничных обменах, передает ИноСМИ . И это, по его словам, вызывает определенные подозрения, поскольку в такой способ Москва может попытаться дестабилизировать ситуацию в Восточной Европе.

«Идея возобновления малого приграничного движения действительно вызывает много подозрений. Он хочет дестабилизировать нашу часть Европы, где в последние годы удалось добиться стабильности благодаря присутствию американских сил», — сказал Ващиковский.

После событий в Афганистане, отмечает Ващиковский, Москва попытается рассорить США с союзниками. Также он говорит, что в планах Москвы и вовсе «уничтожить» Польшу, расширив свое влияние на западных границах.

Введение безвизового приграничного обмена – это шаг к тому, что в Польшу хлынут миллионы беженцев. Это Москва может использовать для дестабилизации ситуации в Польше. Польскому руководству следует «вытерпеть» подобного рода предложения от Москвы и не отказываться от сотрудничества с США, уверен экс-глава МИД Польши.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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