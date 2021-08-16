Бывший глава генштаба Балуевский рассказал о возможном ответе России на агрессию талибов

Экс-начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский считает, что в случае возможной агрессии талибов против стран ОДКБ Россия может использовать дальние бомбардировщики Ту-22 МЗ в качестве длинной руки. Эти самолеты использовались в ходе учений в Узбекистане. Они предназначены для нанесения дальних ударов по объектам. Ту-22 МЗ - предупреждение талибам не приближаться к границам. Как отметил Балуевский, сейчас армии Таджикистана, Узбекистана и Киргизии вполне боеспособны и при поддержке Москвы могут дать достойный отпор талибам. По мнению военачальника, являясь членом ОДКБ, Россия должна предпринимать меры, чтобы защитить его членов.

Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сказал, что к власти в стране могут прийти представители разных политических сил.

Напомним, что 15 августа запрещенная в России террористическая организация «Талибан» объявила об установлении контроля на всей территории Афганистана. Управление страной передано временному совету, который передаст власть талибам, пишет ria.ru . В состав совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и экс-президент Хамид Корзай. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Европейские страны и США спешно эвакуируют дипломатов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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