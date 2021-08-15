Ярослав Качиньский хотел поссориться с Россией, а поссорился с США

Вчера, 13:19

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Ярослав Качиньский хотел поссориться с Россией, а поссорился с США

Отношения между Польшей и США обострились на фоне начавшегося в Польше правительственного кризиса.

Пришедшая к власти партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского не может наладить диалог с Вашингтоном, пишет Эксперт. Рассорилась Польша с США из-за законопроекта, принятие которого повлечет закрытие одного из самых влиятельных и популярных телеканалов страны.

Из Белого дома уже пригрозили Варшаве, заявив, что если вступит в силу законопроект, ограничивающий возможности для иностранного финансирования СМИ, Польша может лишиться американских инвестиций. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Парадокс в том, что законопроект, ограничивающих финансирование СМИ из-за рубежа, был нацелен на борьбу с влиянием России и Китая на ситуацию в стране. В нем идет речь о том, что иностранным компаниям, базирующимся за пределами Европейского экономического пространства нельзя напрямую владеть польскими СМИ.

Противники закона резонно возражали, объясняя, что Россия и Китай не проявляли интерес к польским медиаактивам. При этом американский концерн Discovery владеет популярным телеканалом TVN24. И если закон вступит в силу, то концерну Discovery придется продать канал.

После того как законопроект проголосовали в Сейме, партия «Согласие», младший партнер «Права и справедливости» вышла из состава «Объединенных правых», а ее лидер Ярослав Говин покинул пост вице-премьера.

Раскол внутри правящих тут же подогрел вопрос об изменении налоговой нагрузки. Вызывает много вопросов программа развития страны в условиях пандемии, принятая правительством, поскольку она предполагает повышение налогов для среднего класса, хотя и снизит налоговое бремя небогатых поляков с низким уровнем образования, которые являются основным электоратом партии «Право и справедливость».

Недовольных «Польских порядком» в Польше много, и вероятность досрочных выборов продолжает расти.

Понятно, что Сенат может отказаться принимать законопроект, который поддержал Сейм. Но в любом случае, отмечают аналитики, для нынешнего главы Польши ситуация достаточно сложная, поскольку ему все равно придется принимать решения, в ущерб интересов одной из электоральных групп, либо в ущерб взаимоотношений с США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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