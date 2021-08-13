Партия «Родина» пытается найти справедливость в ЦИКе

Вчера, 18:14

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Партия «Родина» пытается найти справедливость в ЦИКе
Фото: cikrf.ru

В ЦИК РФ направлена официальная жалоба партии «Родина» на работу петербургского ГИКа. В документе родинцы требуют признать итоги проверки подписных листов партии в Петербурге недействительными.

Ранее кандидату в депутаты Заксобрания Татьяне Булановой было отказано в регистрации на выборах решением ТИК №17. Горизбирком Петербурга подтвердил это решение и отказал всему списку партии «Родина». Это и стало основанием для жалобы партийцев в ЦИК.

По версии горизбиркома, в подписных листах кандидатов от партии был обнаружен брак в превышающем допустимый объеме, однако команда «Родины» с этим не согласна и считает решение избиркома необоснованным. Глава петербургского отделения Андрей Петров сообщил, что не понимает, откуда взялось 18% брака среди подписей, которые собирала одна и та же команда сборщиков. Ведь в подписных бланках зарегистрированных кандидатами в депутаты Максима Шугалея и самого Петрова недействительных росчерков оказалось менее 5%.

Примечательно, что Буланова получила отказ в регистрации именно после того, как публично обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой взять выборы под контроль и провести их на равных условиях. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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