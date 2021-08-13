Финский политолог предрек распад НАТО к 2025 году

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Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман предрек распад НАТО к 2025 году. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру. Евросоюз и Североатлантический альянс распадутся, так как полностью потеряют авторитет, причем этот процесс уже идет и он ускоряется, отметил эксперт. Формально эти организации смогут держаться еще довольно долго, однако серьезных решений они принимать не смогут.
Уже сегодня руководители этих структур не могут назвать цели существования ЕС и НАТО. Кроме того, на организации давит груз совершенных преступлений. Речь идет о бомбежках Югославии, убийстве Каддафи и уничтожении государственности в Ливии, отмечает политолог. В Западной Европе ощущается потребность в новых системах, которые смогли бы обеспечить гражданам мир, заявил Бекман.
Кроме того, политолог считает, что Украина не может стать членом НАТО или ЕС, поскольку является несуществующим государством. Украина - это крайне нестабильное формирование. Крым уже вошел в состав России, а народные республики Донбасса претендуют на независимость, поэтому Киев просто не может требовать членства в военном блоке или союзе европейский государств.
По мнению Бекмана, Украина - распавшееся государство и не несет никакой военной угрозы. Киев представляет угрозу для «психики всего мира», так как Владимир Зеленский поощряет националистические движения, заметил политолог.
Ранее украинский политолог Вадим Карасев заявил, что Германия и Франция опасаются «военной мощи» Киева и поэтому препятствуют членству Украины в НАТО или ЕС. Вступление Украины в Альянс грозит доминированием Восточной Европы над Западной, заметил Карасев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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