Турция отказалась от активной экспансии в Средней Азии из-за России

Турция реализует активную политику в Средней Азии, чтобы противостоять России.

Об этом рассказал в разговоре с Лентой.ру сотрудник Фонда МПК Меркатор Центра прикладных исследований Турции при Немецком институте международных отношений и безопасности (SWP-Берлин), эксперт клуба «Валдай» Гюней Йылдыз. При этом он не исключает, что Россия может попытаться заблокировать политические инициативы Анкары.

«Я бы не сказал, что сейчас Турция активно прибегает к «мягкой силе» в странах Центральной Азии. Анкара действовала активнее, и ее политика была амбициознее сразу после развала Советского Союза», — говорит эксперт.

Гюней Йылдыз объяснил, что Турция всегда стремилась к тому, чтобы распространять культуру своей страны в тех государствах, где видит свои интересы. В центрально азиатских республиках после распада СССР турецкие власти строили школы, детские сады, мечети, культурные центры, дома престарелых, открывали культурные центры, тем самым формируя связи, выгодные для Турции.

Чтобы не провоцировать обострение отношений с РФ, Анкара действовала, по его словам, максимально мягко. И такой же позиции турецкие власти придерживаются сейчас, не желая «бросать вызов» Москве. Наращивать свое влияние в Центральной Азии без поддержки других стран НАТО Турция не будет, уверен эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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