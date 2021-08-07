Министр обороны РФ Шойгу заявил, что ему «посчастливилось» работать с осужденными за геноцид

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, выступая на мероприятии для молодежи «Территория смыслов», рассказал историю из своей биографии в таких выражениях, которых от него никто в мире не ожидал. Руководитель оборонного ведомства страны вдруг заявил, что ему «посчастливилось и повезло» в свое время совместно работать с бывшими лидерами Югославии, сообщает «Дождь».

Дела этих всех высокопоставленных лиц, о которых говорит Сергей Шойгу, несколько позже рассматривались, как мировых преступников, в международном Гаагском трибунале. Ряд бывших лидеров тогда объединенной Югославии были осуждены за их массовые преступления против человечности.

В своем выступлении на форуме «Территория смыслов» Сергей Шойгу упомянул Радована Караджича, Ратко Младича и Слободана Милошевича. Последний деятель Югославии скончался задолго до вынесения ему приговора в Гааге. Все перечисленные руководители европейского государства, как утверждает в своей речи Шойгу, прекрасно осознали, что их великая и красивая балканская страна «разлагается изнутри».

«Против них велась регулярная и целенаправленная работа, направленная на то, чтобы из одного цельного государства получилось целых шесть различных стран», — сказал Шойгу и упомянул также Ливию, Сирию и Ирак, добавив, что «кто-то устоял, а кто-то не устоял».

Об этом он рассуждал, рассказывая о проблеме «разложения общества», которая, по его словам, есть и в России. Караджича и Младича осудили пожизненно, их признали виновными в геноциде и преступлениях против человечности во время Боснийской войны. В результате геноцида боснийских сербов погибли более восьми тысяч человек.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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