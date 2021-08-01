Леонков: Ядерные ракеты США устарели и могут не взлететь

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Ядерный паритет между Россией и США играет не на руку Пентагону. Так считает военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, некоторые американские ракеты до такой степени устарели, что инструкции от них уже потеряли и никто не может сказать, взлетят ли они вообще. Таким образом, Леонков прокомментировал прогноз китайского издание Baijiahao об исходе возможной ядерной войны между США и Россией.
Китайские журналисты считают, что для инициатора удара последствия будут разрушительными. По мнению Леонкова, подобная «аналитика» предназначена для того, чтобы обозначить взаимоотношения Китая с США за счет России. Эксперт отмечает, что публикации такого рода направлены на «сдерживание американского милитаризма». Он также рассказал, что Россия модернизировала около 80% своего ядерного вооружения, Китай – около 50%. А Вашингтон не обновлял свой ядерный потенциал с 1991 года.
США не готовы к ядерной войне, о чем командование по стратегическим вооружениям доложило Джо Байдену. В период, когда у власти в США был Дональд Трамп, на модернизацию ядерных арсеналов было направлено 1,2 трлн долларов, при Байдене на эти цели было выделено только 1.8 млн долларов, пишет tsargrad.tv. Леонков считает, что срок службы некоторых американских ракет истек и они не смогут взлететь, поэтому лучше их оставить в шахтах. Американская ядерная триада дышит на ладан, сделал вывод военный эксперт.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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