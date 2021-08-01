Леонков: Ядерные ракеты США устарели и могут не взлететь

Ядерный паритет между Россией и США играет не на руку Пентагону. Так считает военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, некоторые американские ракеты до такой степени устарели, что инструкции от них уже потеряли и никто не может сказать, взлетят ли они вообще. Таким образом, Леонков прокомментировал прогноз китайского издание Baijiahao об исходе возможной ядерной войны между США и Россией.

Китайские журналисты считают, что для инициатора удара последствия будут разрушительными. По мнению Леонкова, подобная «аналитика» предназначена для того, чтобы обозначить взаимоотношения Китая с США за счет России. Эксперт отмечает, что публикации такого рода направлены на «сдерживание американского милитаризма». Он также рассказал, что Россия модернизировала около 80% своего ядерного вооружения, Китай – около 50%. А Вашингтон не обновлял свой ядерный потенциал с 1991 года.

США не готовы к ядерной войне, о чем командование по стратегическим вооружениям доложило Джо Байдену. В период, когда у власти в США был Дональд Трамп, на модернизацию ядерных арсеналов было направлено 1,2 трлн долларов, при Байдене на эти цели было выделено только 1.8 млн долларов, пишет tsargrad.tv . Леонков считает, что срок службы некоторых американских ракет истек и они не смогут взлететь, поэтому лучше их оставить в шахтах. Американская ядерная триада дышит на ладан, сделал вывод военный эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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