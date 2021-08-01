Железняк: США пытаются скинуть вину за новый дипломатический кризис на Москву

Дипломатический кризис, по которому хорошо видно нежелание Соединенных Штатов Америки его урегулировать, — ярко демонстрирует, что администрация страны совершенно не заинтересована в снижении конфронтации между нашими государствами. Мало того — Белый дом стремится скинуть вину за этот скандал на Российскую Федерацию. Об этом изданию Взгляд.ру рассказал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Парламентарий прокомментировал инцидент с 24 дипломатами РФ, которых заставили уехать из США. Политик глубоко уверен, что такая ситуация сложилась из-за антироссийской позиции правительства США. Власти страны, нарушая законы, завладели дипсобственностью России, параллельно организовали ряд ничем не обоснованных санкций против РФ. Теперь они агитируют к агрессивной русофобии всю общественность на планете.

«И самое поразительное — американцы все это делают с такой миной, что якобы виновницей скандала является Россия, что это все спровоцировала Москва. Всем своим видом США показывают, что Вашингтон только отвечает на недружественные действия, — подчеркнул Железняк. — Вся эта грязная возня является американской ложью. Они пытаются сделать данный кризис сильнее, хотя подобные отношения наносят множество неудобств гражданам обеих государств и не позволяют развивать двустороннее взаимодействие по важным направлениям, озвученным ранее на встрече лидеров России и США».

В заключение парламентарий добавил, что трудно прогнозировать, как будет развиваться данная ситуация в условиях, когда американская сторона явно не намерена предпринимать действенные меры и шаги по разрешению назревших рабочих вопросов. Напомним: российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что власти США передали России перечень из 24 дипломатов, которым нужно покинуть страну до 3 сентября. По словам дипломата, почти все сотрудники диппредставительства покинут Штаты без замены, так как Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз. Антонов призвал американскую сторону выстраивать диалог на равных по визовому вопросу и предложил исключить дипломатов из «визового размена».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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