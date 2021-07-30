Российский военный эксперт Леонков: «Рано или поздно наше терпение по Украине закончится»

Военный обозреватель, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков спрогнозировал развитие дальнейших взаимоотношений России и Украины. Аналитик указал, что намерение Киева предоставить неограниченные полномочия США потенциально угрожает безопасности РФ, поэтому ответ Москвы может быть силовым, передает «Украина.ру».

Аналитик Алексей Леонков указал, что превращение Украины в военный плацдарм для США грозит потенциальными провокациями в адрес России – учитывая, что в ходе масштабных учений НАТО «Морской бриз-2021» открыто отрабатываются наступательные стратегии по РФ, Москва не будет долго терпеть присутствие НАТО.

«Рано или поздно наше терпение по Украине закончится. В новой национальной стратегии по безопасности четко написано, что мы будем крепить дружбу с белорусским и украинским народом и что мы будем защищать соотечественников за рубежом. Я ни на что не намекаю, но в Донбассе много человек имеют российские паспорта. Если ВСУ будут продолжать свои карательные действия по отношению к жителям Донбасса, их ждет сокрушительный силовой ответ», - отметил эксперт.

Леонков добавил, что Киев продолжает нарушать режим перемирия на Донбассе, открыто заявляя о том, что не намерен соблюдать достигнутые в Минске соглашения.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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