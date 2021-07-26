“Наши права грубо нарушены”: партия “Родина” обратилась в ЦИК

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Партия “Родина” обратилась в Центральную избирательную комиссию России из-за отказа рекламных агентств размещать их агитационные материалы в Санкт-Петербурге.
О дискриминации “родинцев” со стороны чиновников стало известно на экстренной пресс-конференции. Представители “Родины” Андрей Шпиленко и Нина Абросова заявили о том, что агитационные материалы партии уже были согласованы с городской избирательной комиссией, но по какой-то причине не были размещены на улицах города.
По словам членов партии, негласный запрет на агитацию коснулся только “Родины” – их конкуренты размещают материалы без проблем. Глава “Родины” Алексей Журавлев сообщил в своем твиттере, что партия не намерена мириться с таким отношением.
В своем обращении в ЦИК “Родина” просит разобраться в ситуации, выявить нарушителей и позволить партии провести полноценную предвыборную кампанию.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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